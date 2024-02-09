Як споживання білка впливає на старіння: результати дослідження

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Їжа з високим вмістом білка, особливо рослинні продукти, для людей середнього віку сприяє кращим шансам на здорове старіння із кращим фізичним та психологічним здоров’ям у старшому віці, що більш достовірно визначається у літніх жінок. Це демонструє аналіз результатів дослідження здоров’я медсестер (Nurses' Health Study). Науковці вперше оцінювали довгостроковий вплив споживання білка в середньому віці на стан здоров’я в майбутньому.

Команда дослідників виявила такі відношення шансів, пов’язані зі споживанням білка у середньому віці для подальшого здорового старіння (у 70-93 роки).

На кожні 3% приросту енергії з різних джерел білка:

1,05 (95% ДІ, 1,01-1,10) для загального білка

1,07 (1,02-1,11) для тваринного білка

1,14 (1,06-1,23) для молочного білка

1,38 (1,24-1,54) для рослинного білка

При аналізі заміщення харчових джерел білка спостерігалися значні позитивні зв’язки з ізокалорійною заміною тваринного або молочного білка, вуглеводів або жиру рослинним білком — зі збільшенням відношення шансів для здорового старіння 1,22-1,58 на кожні 3% енергетичного заміщення.

Так, еквівалентна за калоріями заміна інших макроелементів рослинним білком була пов’язана зі збільшенням на 20%-60% шансів відсутності обмежень фізичної функції. Рослинний білок також асоціювався з вищими шансами на хороший психічний стан.

Висновки дослідження загалом збігаються з тими, що стосуються споживання рослинного білка людьми похилого віку, які показали, що білок зменшує ризик слабкості. В іншому дослідженні, що проводилося в Іспанії, споживання рослинного білка було пов’язане з більшою ймовірністю досягнення здорового старіння, що визначалося змінами у функціональних порушеннях, самооцінці здоров’я/життєздатності, психічному здоров’ї та використанні медичних послуг.

Навпаки, споживання тваринного білка в середньому та зрілому віці було пов’язане з підвищеним ризиком передчасної смерті від серцево-судинних подій.

Нове дослідження підкреслює здорові переваги споживання білка, особливо рослинного, для людей середнього віку. Білок необхідний для формування та підтримки кісток і м’язів. Водночас чимало людей споживають його недостатньо.

ДІЄТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

Людям середнього віку варто дотримуватися або навіть трохи перевищувати рекомендовану дієтичну норму білка в 0,8 г/кг на день і зробити рослинний білок суттєвим компонентом у щоденному споживанні білка.

Фахівці зазначають, що у середньому віці люди "консервативні" у харчуванні, тобто споживають звичні, одні й ті самі продукти. З віком важливо вибирати здоровішу їжу, яка допоможе краще адаптуватися до психічних, емоційних, фізичних і скелетних змін, які відбуваються при старінні.

Збільшити споживання рослинного білка нескладно. Варто зробити декілька прийомів їжі на тиждень із квасолею, горохом, сочевицею, тофу, цільнозерновими продуктами, горіхами або насінням. До слова, рослинний білок містить корисну для здоров’я розчинну та нерозчинну клітковину, а також антиоксиданти, протизапальні поліфеноли та інші фітохімічні речовини.

ДЕТАЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз спирався на проспективні дані 48 762 медсестер. Враховуючи спосіб життя, демографічні показники та стан здоров’я дослідники визначили 3721 (7,6% когорти) учасниць. Їх середній вік на початку дослідження становив 48,6 року; 38,6% мали індекс маси тіла понад 25; 22,9% були курцями.

Здорове старіння визначалося як відсутність 11 основних хронічних захворювань, хороше психічне здоров’я та відсутність порушень когнітивних або фізичних функцій.

Середнє загальне споживання білка у відсотках від енергії становило 18,3% (стандартне відхилення, 3%). З них 13,3% було тваринного походження, 3,6% — з молочних продуктів, 4,9% — рослинного походження.

Загальне споживання білка було позитивно пов’язане з вищим рівнем освіти, фізичною активністю, вищим ІМТ та наявністю в анамнезі гіпертонії та гіперхолестеринемії. Також обернено пов’язане зі споживанням вуглеводів, горіхів, алкоголю та підсолоджених напоїв.

За словами авторів, зв’язок між споживанням білка та здоровим старінням є складним і до кінця не вивченим.

ЩО ДАЄ СПОЖИВАННЯ БІЛКА

У дослідженнях за участі літніх людей низьке споживання білка було пов’язане зі втратою м’язової маси. Як показало вивчення споживання добавок тваринного білка літніми людьми, приріст м’язової маси потенційно пов’язаний з амінокислотним складом.

Що стосується механізмів, автори припускають, що певну роль може відігравати пов’язана з білками активація шляху рапаміцинового комплексу. З віком активність цього сигнального шляху знижується. Сполука рапаміцин, що використовується для запобігання відторгненню трансплантованого органу, пов’язана з уповільненим старінням. Цей сигнальний шлях в організму активують харчовий білок і фізичні вправи, тим самим стимулюючи синтез м’язового білка і, ймовірно, покращуючи фізичні функції.

Що стосується диференціальних зв’язків між рослинним і тваринним білком у фенотипі здорового старіння, рослинний білок пов’язаний зі сприятливими рівнями важливих факторів ризику кардіометаболічних захворювань, таких як зниження холестерину ЛПНЩ, нижчий артеріальний тиск та краща чутливість до інсуліну, а також зниження рівня прозапальних маркерів.

Це дослідження є першим кроком в оцінці довгострокового впливу споживання білка на здоров’я в середньому віці. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити його результати дослідження для інших груп населення та визначити основні механізми ймовірних асоціацій.