Як помалювати сиві брови в домашніх умовах: лайфхак з какао

Сивина брів - це поширене явище, яке може з'явитися в будь-якому віці. На щастя, існують натуральні засоби, які можуть допомогти замаскувати сивину і надати бровам природний вигляд.

Відео дня

Сивина брів, як і сивина волосся, є природним процесом, пов'язаним зі старінням. Волосся і брови отримують свій колір від пігменту меланіну, який виробляється меланоцитами. З віком меланоцити починають виробляти менше меланіну, що призводить до поступової втрати кольору волосся і брів. Про це пише Espanol.

Крім старіння, сивину брів можуть викликати такі фактори:

Генетика. Якщо у ваших близьких родичів є сивина брів, у вас також є ризик її появи.

Дефіцит вітамінів і мінералів. Дефіцит вітаміну B12, заліза, міді та цинку може призвести до передчасного посивіння волосся і брів.

Деякі захворювання. Деякі захворювання, такі як аутоімунні захворювання, можуть викликати передчасне посивіння волосся і брів.

Як пофарбувати брови натуральними засобами

Існує кілька рецептів натуральних барвників для брів. Один з найпопулярніших рецептів включає в себе такі інгредієнти:

Кава

Какао-порошок

Мед

Олія

Для приготування барвника змішайте в ємності подрібнені кавові зерна, какао-порошок і олію. Додайте мед для покращення прилипання і перемішайте до однорідної маси.

Запобіжні заходи

Перед використанням натурального барвника для брів обов'язково зробіть тест на невеликій ділянці шкіри, щоб переконатися, що у вас немає алергії на жоден з інгредієнтів. Також уникайте потрапляння суміші в очі. Якщо це станеться, не забудьте негайно промити їх водою.

Читайте також: 5 порад для живлення шкіри голови, якщо волосся почало активно випадати

Інструкція по застосуванню

Перш ніж наносити засіб, обов'язково нанесіть вазелін навколо брів, щоб не забруднити шкіру. Потім за допомогою маленького пензлика акуратно нанесіть суміш на брови. Залиште діяти приблизно на 20 хвилин або довше, якщо ви хочете, щоб колір вийшов темнішим, або менше часу, якщо ви хочете, щоб результат був світлішим.

Після фарбування

Після того, як змиєте суміш, нанесіть на брови зволожуючий крем. Це допоможе захистити їх і продовжити ефект фарбування.

Нагадаємо, ми вже писали, як часто можна фарбувати волосся, щоб не нашкодити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!