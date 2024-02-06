Як зрозуміти, що ви токсична людина
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Комунікація у відносинах – це діалог, до якого є місце компромісу, домовленостям, відповідальності кожного з партерів.
Зазвичай легше помітити аб’юзера в нашому оточенні або у відносинах, але помітити токсичну поведінку про себе – це одне з найпростіших завдань. Мало хто може зізнатися собі у цьому.
Якщо ви помітите, що вам властива більшість цих критеріїв поведінки, то важливо почати з цим працювати. Саме у терапії.
- Ви намагаєтеся домінувати у розмові;
- Ви прагнете всіх контролювати;
- Вам життєво важливо довести свою правоту;
- Ви критикуєте партнера/партнерку, оточення;
- Бажаєте змінити партнера/партнерку;
- Ви не вмієте вибачатися;
- Ви часто скаржитесь;
- Ви багато пліткуєте;
- Ви любите брати, але не давати на заміну;
- Ви часто принижує оточуючих;
- У вас негативне мислення, тобто Ви у всьому шукаєте негатив.
- Вас часто уникають друзі.