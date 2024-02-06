Як зрозуміти, що ви токсична людина

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Комунікація у відносинах – це діалог, до якого є місце компромісу, домовленостям, відповідальності кожного з партерів.

Зазвичай легше помітити аб’юзера в нашому оточенні або у відносинах, але помітити токсичну поведінку про себе – це одне з найпростіших завдань. Мало хто може зізнатися собі у цьому.

Якщо ви помітите, що вам властива більшість цих критеріїв поведінки, то важливо почати з цим працювати. Саме у терапії.