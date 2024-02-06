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Як зрозуміти, що ви токсична людина

Катерина Шеремєтьєва

Як зрозуміти, що ви токсична людина

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Комунікація у відносинах – це діалог, до якого є місце компромісу, домовленостям, відповідальності кожного з партерів.

Зазвичай легше помітити аб’юзера в нашому оточенні або у відносинах, але помітити токсичну поведінку про себе – це одне з найпростіших завдань. Мало хто може зізнатися собі у цьому.

Якщо ви помітите, що вам властива більшість цих критеріїв поведінки, то важливо почати з цим працювати. Саме у терапії.

  1. Ви намагаєтеся домінувати у розмові;
  2. Ви прагнете всіх контролювати;
  3. Вам життєво важливо довести свою правоту;
  4. Ви критикуєте партнера/партнерку, оточення;
  5. Бажаєте змінити партнера/партнерку;
  6. Ви не вмієте вибачатися;
  7. Ви часто скаржитесь;
  8. Ви багато пліткуєте;
  9. Ви любите брати, але не давати на заміну;
  10. Ви часто принижує оточуючих;
  11. У вас негативне мислення, тобто Ви у всьому шукаєте негатив.
  12. Вас часто уникають друзі.
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