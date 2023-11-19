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Лікування та профілактика: Як зрозуміти, що у кота глисти та як часто давати таблетки

Ігор Романько

Як визначити чи є у кота глисти

Коти та кішки – члени наших родин, яких ми любимо і за якими маємо стежити, щоб забезпечити їхнє здоров'я. Одним із поширених захворювань серед домашніх кішок є гельмінтоз, навіть у тих, які не мають доступу на вулицю.

У виданні zaxid.net, як лікувати та проводити профілактику зараження гельмінтами, а також що робити, якщо у вашого кота чи кішки з'явились симптоми.

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Гельмінти у кошенят

Організм кошенят є вразливим, і зараження гельмінтами може призвести до серйозних проблем з їхнім здоров'ям. Ветеринари рекомендують проводити профілактичну дегельмінтизацію за таким графіком:

  1. У віці 2 та 4 тижні: перші препарати від глистів.
  2. До 16 тижнів: препарати кожні 2-3 тижні.
  3. До 6 місяців: профілактика гельмінтів кожен місяць.
  4. Від 6 місяців до року: препарати кожні 2-3 місяці.
  5. Після року: дегельмінтизацію проводять за потребою, але не рідше двічі на рік.

Симптоми гельмінтозу у котів

Зараження гельмінтами може відбуватися через контакт з іншими хворими тваринами, або через личинки на взутті або одязі людей. Ознаки хвороби можуть бути безсимптомними або з'являтися на різних стадіях. Серед основних симптомів:

  1. Гельмінти в калі.
  2. Блювота.
  3. Проблеми зі стільцем.
  4. Свербіння поблизу анального отвору.
  5. Зміни в апетиті.
  6. Сльозотеча.
  7. Здуття живота.
  8. Швидка втомлюваність.
  9. Розлади в рості та розвитку.
  10. Апатія.
  11. Скуйовджена шерсть.
  12. Жовтіння слизових оболонок.
  13. Судоми.

Таблетки від глистів для котів

Якщо вашому коту виявили глисти, перед лікуванням слід врахувати кілька важливих моментів:

  1. Зверніться до ветеринара, особливо якщо тварина має проблеми з травленням.
  2. Усім тваринам вдома слід давати препарати від глистів одночасно.
  3. Дозування препаратів залежить від ваги тварини, тому слід дотримуватися інструкцій.
  4. Препарати від гельмінтів доступні у різних формах (таблетки, суспензії, краплі), оберіть ту, яка найкраще підходить.

Профілактика гельмінтів у котів

Поза регулярною дегельмінтизацією, дотримання таких правил також допоможе запобігти зараженню:

  1. Використовуйте засоби від бліх.
  2. Уникайте сирої риби та м'яса в раціоні.
  3. Обмежте контакт з безпритульними тваринами.
  4. Регулярно очищайте котячий туалет.
  5. Дезінфікуйте котячу лежанку.
  6. Очищайте миски та руки після контакту з твариною.
  7. Прибирайте одяг і взуття з вулиці.

Здоров'я вашого кота – в ваших руках. Дотримуйтеся порад ветеринарів і регулярно проводьте профілактичні заходи, щоб ваш улюбленець залишався здоровим і щасливим.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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