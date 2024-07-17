Як зрозуміти, що коханий зраджує: сім типових ознак

Зрада - це болючий удар по довірі та стосункам. Розпізнати зрадника буває непросто, адже багато людей майстерно приховують свої таємниці. Проте, уважно спостерігаючи за поведінкою партнера, можна виявити певні сигнали, які свідчать про невірність. Про це пише ТСН.

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Ось декілька ознак, які можуть допомогти вам з'ясувати правду:

Зміна паролів та контроль гаджетів:

Раптовий інтерес до захисту телефонів, комп'ютерів та планшетів;

Встановлення паролів на гаджети, яких раніше не було;

Приховування телефону, кладення його екраном вниз;

Швидке видалення повідомлень, листування та дзвінків;

Заборона користуватися його гаджетами.

"Нове хобі":

З'являються несподівані захоплення, які раніше не цікавили партнера;

Часті відлучення з дому під приводом занять новим хобі;

Неохоче пояснення деталей нового захоплення;

Зміна графіку, поява нових "друзів" по хобі.

Надмірна увага та турбота:

Різке покращення ставлення, подарунки без приводу;

Несподівані компліменти, прояви любові та ласки;

Надмірне прагнення до сексуальної близькості;

Почуття провини, яке може проявлятися у різних формах.

Турбота про зовнішність:

Зміна стилю одягу, нова зачіска, парфуми;

Раптове захоплення спортом, правильне харчування;

Більше часу приділяється догляду за собою;

Бажання завжди виглядати на 5+.

Прискіпування до дрібниць:

Негативна реакція на незначні недоліки, дрібниці;

Постійні сварки та закиди без вагомих причин;

Незадоволення вашим зовнішнім виглядом, поведінкою;

Бажання контролювати ваші дії та час.

Ігнорування дзвінків та повідомлень:

Часті "пропуски" дзвінків, невідповіді на повідомлення;

Неправдиві виправдання за свою неуважність;

Зміна манери спілкування, холодність, байдужість;

Небажання ділитися своїми планами та думками.

Погіршення інтимних стосунків:

Зниження сексуального потягу до вас;

Відмова від близькості під різними приводами;

Небажання йти на компроміси та задоволення ваших потреб;

Можлива поява нових сексуальних практик, про які ви не знаєте.

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