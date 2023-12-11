Як отримати достатню кількість вітаміну D взимку: прості поради

У холодний період року отримання достатньої кількості "вітаміну сонця" стає великим викликом. Враховуючи ці поради, ви зможете ефективно забезпечити себе вітаміном D навіть взимку, коли сонце майже непомітне через густі хмари.

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Оскільки зимою небо часто приховане хмарами, проблема засвоєння вітаміну D із сонячного світла стає більш актуальною. Тут кілька порад, як отримати необхідну дозу вітаміну D навіть у сірий зимовий ранок. Ці рекомендації надає OnlyMyHealth.

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Частіше гуляйте на свіжому повітрі. Впроваджуйте прогулянки під час обідньої перерви або пішки на роботу вранці. Навіть в похмурі дні природне світло може позитивно впливати на рівень вітаміну D. Намагайтеся проводити на вулиці принаймні 20-30 хвилин, розкриваючи обличчя та руки для максимального поглиблення сонячного світла. Намагайтеся отримувати максимум сонячного світла. Плануйте свої справи на вулиці в години пік сонячного світла, особливо близько полудня. У цей час промені сонця є більш прямими, що збільшує ймовірність синтезу вітаміну D навіть при поганій погоді. Організуйте простір. Максимізуйте природне світло в своєму будинку або робочому приміщенні. Перебувайте більше біля вікон і відкривайте жалюзі для пропускання сонячних променів. Це корисно для тих, хто проводить багато часу в приміщенні. Їжте продукти, багаті вітаміном D. Розширюйте свій раціон жирною рибою (лосось, скумбрія), збагаченими молочними продуктами і яєчними жовтками. Хоча з їжі складно отримати достатню кількість вітаміну D, поєднання їжі із сонячним світлом допомагає задовольнити потреби організму. Використовуйте добавки. Консультуйтеся з лікарем стосовно вітамінних добавок D, особливо якщо складно отримати його від сонця та їжі. Добавки можуть забезпечити надійне джерело вітаміну D, враховуючи ваши потреби, навіть узимку.

Не забувайте, що правильний рівень вітаміну D має ключове значення для збереження здоров'я кісток, імунної системи та настрою. Ці поради допоможуть вам забезпечити свій організм необхідним вітаміном D, навіть коли сонце майже не світить через товстий шар хмар.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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