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Лайфхаки

Як пофарбувати яйця в оливковий колір: господині поділились геніальним лайфхаком

Ціхоцька Марія

Як пофарбувати яйця в оливковий колір: господині поділились геніальним лайфхаком

Великдень вже на порозі, а це значить, пора готувати не лише смачні паски, але й красиві крашанки. Замість звичних кольорів, спробуйте пофарбувати яйця в елегантний оливковий відтінок за допомогою натуральних барвників.

Секрет оливкового кольору криється в поєднанні куркуми та каркаде. Цей лайфхак простий у виконанні, доступний кожному та безпечний для вашого здоров'я. Про це пише Телеграф.

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Вам знадобиться:

  • 1 столова ложка куркуми
  • 2-3 столові ложки чаю каркаде (або 4-5 пакетиків)
  • Яйця
  • Вода

Інструкція:

  1. Змішайте куркуму та каркаде в каструлі.
  2. Додайте яйця та залийте водою, щоб вона повністю їх покрила.
  3. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин.
  4. Вийміть яйця з відвару та дайте їм охолонути.

Для більш насиченого кольору:

  • Залиште яйця у відварі на кілька годин.
  • Експериментуйте з кількістю куркуми та каркаде, щоб отримати бажаний відтінок.

Оливкові крашанки:

  • Вишукана альтернатива традиційним кольорам.
  • Безпечні та екологічні, адже виготовлені з натуральних барвників.
  • Простий у виконанні лайфхак, який під силу навіть дитині.

Додаткові поради:

  • Для блиску намочіть охолоджені крашанки олією.
  • Ви можете використовувати різні трави та квіти, щоб отримати цікаві візерунки на крашанках.
  • Зробіть Великодній декор своїми руками, щоб додати святкової атмосфери.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати крашанки кропивою.

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