Як пофарбувати яйця в оливковий колір: господині поділились геніальним лайфхаком

Великдень вже на порозі, а це значить, пора готувати не лише смачні паски, але й красиві крашанки. Замість звичних кольорів, спробуйте пофарбувати яйця в елегантний оливковий відтінок за допомогою натуральних барвників.

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Секрет оливкового кольору криється в поєднанні куркуми та каркаде. Цей лайфхак простий у виконанні, доступний кожному та безпечний для вашого здоров'я. Про це пише Телеграф.

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Вам знадобиться:

1 столова ложка куркуми

2-3 столові ложки чаю каркаде (або 4-5 пакетиків)

Яйця

Вода

Інструкція:

Змішайте куркуму та каркаде в каструлі. Додайте яйця та залийте водою, щоб вона повністю їх покрила. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин. Вийміть яйця з відвару та дайте їм охолонути.

Для більш насиченого кольору:

Залиште яйця у відварі на кілька годин.

Експериментуйте з кількістю куркуми та каркаде, щоб отримати бажаний відтінок.

Оливкові крашанки:

Вишукана альтернатива традиційним кольорам.

Безпечні та екологічні, адже виготовлені з натуральних барвників.

Простий у виконанні лайфхак, який під силу навіть дитині.

Додаткові поради:

Для блиску намочіть охолоджені крашанки олією.

Ви можете використовувати різні трави та квіти, щоб отримати цікаві візерунки на крашанках.

Зробіть Великодній декор своїми руками, щоб додати святкової атмосфери.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати крашанки кропивою.

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