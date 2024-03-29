Як пофарбувати яйця в оливковий колір: господині поділились геніальним лайфхаком
Великдень вже на порозі, а це значить, пора готувати не лише смачні паски, але й красиві крашанки. Замість звичних кольорів, спробуйте пофарбувати яйця в елегантний оливковий відтінок за допомогою натуральних барвників.
Секрет оливкового кольору криється в поєднанні куркуми та каркаде. Цей лайфхак простий у виконанні, доступний кожному та безпечний для вашого здоров'я. Про це пише Телеграф.
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Вам знадобиться:
- 1 столова ложка куркуми
- 2-3 столові ложки чаю каркаде (або 4-5 пакетиків)
- Яйця
- Вода
Інструкція:
- Змішайте куркуму та каркаде в каструлі.
- Додайте яйця та залийте водою, щоб вона повністю їх покрила.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15 хвилин.
- Вийміть яйця з відвару та дайте їм охолонути.
Для більш насиченого кольору:
- Залиште яйця у відварі на кілька годин.
- Експериментуйте з кількістю куркуми та каркаде, щоб отримати бажаний відтінок.
Оливкові крашанки:
- Вишукана альтернатива традиційним кольорам.
- Безпечні та екологічні, адже виготовлені з натуральних барвників.
- Простий у виконанні лайфхак, який під силу навіть дитині.
Додаткові поради:
- Для блиску намочіть охолоджені крашанки олією.
- Ви можете використовувати різні трави та квіти, щоб отримати цікаві візерунки на крашанках.
- Зробіть Великодній декор своїми руками, щоб додати святкової атмосфери.
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