Як підібрати тональний крем під тон шкіри: дієві лайфхаки

Тональний крем – це важливий елемент макіяжу, який допомагає вирівняти тон шкіри обличчя, приховати недоліки та створити природний вигляд. Однак для того, щоб тональний крем виглядав ідеально, його потрібно правильно підібрати за кольором шкіри.

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Про це пише ТСН.

Як визначити підтон шкіри

Перш ніж вибрати тональний крем, потрібно визначити підтон шкіри. Для цього потрібно подивитися на вени на зап'ясті. Якщо вони блакитнуватого або бузкового кольору, то у вас холодний підтон. Якщо вени зеленого кольору, то у вас теплий підтон. Якщо колір вен міксований, то у вас нейтральний підтон.

Як підібрати тональний крем за підтоном

Холодний підтон. Для холодного підтону підходять тони з рожевим або персиковим відтінком.

Теплий підтон. Для теплого підтону підходять тони з жовтим або золотистим відтінком.

Нейтральний підтон. Для нейтрального підтону підходять тони бежевого кольору.

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Як перевірити тональний крем

Бажано наносити тональний крем на обличчя, а не на зап'ястя. Для цього нанесіть тональний крем на щоку та нижню частину вилиці. Потім оцініть контраст з шиєю. Якщо тональний крем відрізняється від кольору шкіри більш ніж на два тони, то він вам не підходить.

Як уникнути помилок при виборі тонального крему

Не використовуйте штучне освітлення для вибору тонального крему. Найкраще наносити тональний крем за хорошого денного світла.

Якщо ваша шкіра схильна до висипань, то вибирайте тональний крем з холодним підтоном.

Якщо ви засмагаєте, то влітку вам знадобиться тональний крем на один відтінок темніший, ніж взимку.

Вибравши правильний тональний крем, ви зможете зробити свій макіяж більш природним і бездоганним.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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