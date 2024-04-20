Як підібрати сонцезахисні окуляри під форму обличчя: модниці дали корисні поради

Сонцезахисні окуляри – це не лише модний аксесуар, але й важливий елемент для захисту очей від шкідливого ультрафіолетового (УФ) випромінювання. Переконайтеся, що окуляри мають етикетку "100% захист від УФ-променів" або "UV400". Окуляри поділяються на 5 категорій за ступенем затемнення:

0 - для іміджу (можна використовувати в приміщенні)

1 - легке тонування, мінімальний захист

2 - для неактивного сонця

3 - для яскравого сонця

4 - екстремально темні, для гір та інших екстремальних умов

Про це пише ТСН.

Поляризація: Поляризаційний фільтр знімає відблиски з гладких поверхонь, роблячи зображення чіткішим.

Поляризаційний фільтр знімає відблиски з гладких поверхонь, роблячи зображення чіткішим. Колір лінз: Деякі кольори лінз можуть спотворювати сприйняття кольору. Наприклад, жовті лінзи роблять все трохи яскравішим, а зелені – підсилюють контрастність.

Розмір та форма оправи: Оправа повинна щільно сидіти на обличчі, не тиснути і закривати шкіру навколо очей. Вибирайте форму оправи, яка підходить до вашого типу обличчя.

Оправа повинна щільно сидіти на обличчі, не тиснути і закривати шкіру навколо очей. Вибирайте форму оправи, яка підходить до вашого типу обличчя. Матеріал лінз:

Скляні лінзи більш стійкі до подряпин, але важчі.



Пластикові лінзи легші та дешевші, але їх легше подряпати.



Полікарбонатні лінзи дуже міцні та безпечні, тому часто використовуються в спортивних окулярах.

Додаткові поради:

Якщо ви носите окуляри для зору, можна замовити сонцезахисні окуляри з оптичними лінзами.

Перед покупкою сонцезахисних окулярів проконсультуйтеся з офтальмологом, щоб переконатися, що вони вам підходять.

Не економте на сонцезахисних окулярах. Якісні окуляри прослужать вам довгі роки і захистять ваші очі від шкідливого УФ-випромінювання.

Пам'ятайте: сонцезахисні окуляри – це не просто модна деталь, а й інвестиція у ваше здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати для щоденного носіння – окуляри чи контактні лінзи.

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