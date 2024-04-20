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Суспільство

Як підібрати сонцезахисні окуляри під форму обличчя: модниці дали корисні поради

Ціхоцька Марія

Як підібрати сонцезахисні окуляри під форму обличчя: модниці дали корисні поради
Cонцезахисні окуляри - важливий захист для очей влітку. Джерело: Getty Images

Сонцезахисні окуляри – це не лише модний аксесуар, але й важливий елемент для захисту очей від шкідливого ультрафіолетового (УФ) випромінювання. Переконайтеся, що окуляри мають етикетку "100% захист від УФ-променів" або "UV400". Окуляри поділяються на 5 категорій за ступенем затемнення:

  • 0 - для іміджу (можна використовувати в приміщенні)
  • 1 - легке тонування, мінімальний захист
  • 2 - для неактивного сонця
  • 3 - для яскравого сонця
  • 4 - екстремально темні, для гір та інших екстремальних умов

Про це пише ТСН.

  • Поляризація: Поляризаційний фільтр знімає відблиски з гладких поверхонь, роблячи зображення чіткішим.
  • Колір лінз: Деякі кольори лінз можуть спотворювати сприйняття кольору. Наприклад, жовті лінзи роблять все трохи яскравішим, а зелені – підсилюють контрастність.
  • Розмір та форма оправи: Оправа повинна щільно сидіти на обличчі, не тиснути і закривати шкіру навколо очей. Вибирайте форму оправи, яка підходить до вашого типу обличчя.
  • Матеріал лінз:
    • Скляні лінзи більш стійкі до подряпин, але важчі.
    • Пластикові лінзи легші та дешевші, але їх легше подряпати.
    • Полікарбонатні лінзи дуже міцні та безпечні, тому часто використовуються в спортивних окулярах.

Додаткові поради:

  • Якщо ви носите окуляри для зору, можна замовити сонцезахисні окуляри з оптичними лінзами.
  • Перед покупкою сонцезахисних окулярів проконсультуйтеся з офтальмологом, щоб переконатися, що вони вам підходять.
  • Не економте на сонцезахисних окулярах. Якісні окуляри прослужать вам довгі роки і захистять ваші очі від шкідливого УФ-випромінювання.

Пам'ятайте: сонцезахисні окуляри – це не просто модна деталь, а й інвестиція у ваше здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще обрати для щоденного носіння – окуляри чи контактні лінзи.

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Суспільство