Як підібрати червону помаду, щоб не робила зуби жовтими: лайфхак від візажистів

Макіяж може підкреслити переваги зовнішності та приховати недоліки. Однак є одна деталь, на яку варто звернути особливу увагу, якщо ви хочете, щоб ваш образ був бездоганним. Це колір помади.

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Про це пише Ukr.media.

Якщо ви не будете враховувати колір своїх зубів, то можна отримати не дуже привабливий результат. Наприклад, якщо у вас жовті зуби, а ви нанесете на губи помаду теплих відтінків, то вони будуть здаватися ще жовтішими.

Щоб уникнути цього, потрібно підбирати помаду, колір якої контрастує з кольором зубів. Наприклад, якщо у вас жовті зуби, то вам підійде помада холодних відтінків, наприклад, червона з блакитним підтоном.

Якщо ви не впевнені, який відтінок помади вам підходить, ви можете скористатися тестером. Просто нанесіть невелику кількість помади на шкіру і подивіться, як вона виглядає під різним світлом.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам правильно підібрати помаду під колір зубів:

Якщо у вас жовті зуби, то вам підійдуть помади холодних відтінків, наприклад, червона з блакитним підтоном, рожева з фіолетовим підтоном, коричнева з синім підтоном.

Якщо у вас білі зуби, то вам підійдуть помади теплих відтінків, наприклад, червона з оранжевим підтоном, рожева з персиковим підтоном, коричнева з бежевим підтоном.

Якщо у вас зуби з нейтральним відтінком, то вам підійдуть помади будь-яких відтінків.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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