Як підняти рівень гормонів радості без ліків: допоможуть три продукти, які є в кожному магазині

У наш час підтримувати гарний емоційний стан непросто. Проте досить збалансувати раціон, і ви помітите покращення самопочуття. На настрій найбільше впливають нейромедіатори: дофамін, серотонін, ендорфіни, триптофан і норепінефрин.

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Про це пише pixel.

Для їх збалансування достатньо 150 г птиці чи яловичини. Можна також з'їсти 150 г жирної риби, наприклад лосося чи тунця.

Таким чином організм одержить магній, вітаміни групи B, які знімуть стрес і покращать концентрацію.

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Якщо додати 50 г морської капусти, то стан покращиться ще швидше. 2-3 банани, 30 г темного шоколаду чи горіхів, 150 г селери або 100 г вівсянки і гречки – це також способи підняти настрій.

Отже, збалансоване харчування допоможе природним чином поліпшити емоційний фон.

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