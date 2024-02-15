Як підняти рівень гормонів радості без ліків: допоможуть три продукти, які є в кожному магазині
У наш час підтримувати гарний емоційний стан непросто. Проте досить збалансувати раціон, і ви помітите покращення самопочуття. На настрій найбільше впливають нейромедіатори: дофамін, серотонін, ендорфіни, триптофан і норепінефрин.
Про це пише pixel.
Для їх збалансування достатньо 150 г птиці чи яловичини. Можна також з'їсти 150 г жирної риби, наприклад лосося чи тунця.
Таким чином організм одержить магній, вітаміни групи B, які знімуть стрес і покращать концентрацію.
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Якщо додати 50 г морської капусти, то стан покращиться ще швидше. 2-3 банани, 30 г темного шоколаду чи горіхів, 150 г селери або 100 г вівсянки і гречки – це також способи підняти настрій.
Отже, збалансоване харчування допоможе природним чином поліпшити емоційний фон.
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