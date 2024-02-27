Як підживити фіалки за допомогою дріжджів: корисний лайфхак

Фіалки – одні з найулюбленіших кімнатних рослин, що чарують своїми ніжними квітами протягом року. Їх догляд нескладний, але потребує правильного та регулярного підживлення.

Відео дня

Чи знаєте ви, що дріжджі – це чудовий засіб для стимуляції росту та цвітіння фіалок? Дріжджове підживлення багате на азот, який сприяє розвитку зеленої маси та рясному цвітінню, а також робить рослини більш міцними та стійкими до несприятливих умов, пише prostoway.

Читайте також: Забиратимуть енергію – які дерева не можна садити поруч з будинком

Як приготувати дріжджове підживлення:

Вам знадобиться:

1 столова ложка сухих дріжджів

10 літрів теплої води

30 г цукру

Інструкція:

Розчиніть дріжджі та цукор у невеликій кількості теплої води. Залиште суміш на 10-15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додайте дріжджову суміш до теплої води і добре перемішайте. Залиште підживлення на 2-3 години для бродіння. Перед поливом розбавте дріжджовий настій водою у співвідношенні 1:10.

Як використовувати дріжджове підживлення:

Поливайте фіалки дріжджовим настоєм 1 раз на 2-3 тижні.

Не використовуйте підживлення для хворих або ослаблених рослин.

Не допускайте попадання дріжджового настою на листя та квіти.

Після поливу дріжджами рекомендується обполоснути ґрунт чистою водою.

Переваги дріжджового підживлення:

Стимулює ріст та цвітіння фіалок.

Зміцнює імунітет рослин.

Підвищує стійкість до шкідників і хвороб.

Є безпечним та доступним добривом.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете забезпечити своїм фіалкам оптимальне харчування та рясне цвітіння протягом року.

Важливо:

Не зловживайте дріжджовим підживленням, адже це може призвести до надмірного наростання зеленої маси на шкоду цвітінню.

Перед використанням дріжджового настою переконайтеся, що ґрунт у горщику не перезволожений.

Дотримуйтесь рекомендованих пропорцій при приготуванні та розведенні підживлення.

Завдяки дріжджовому підживленню ваші фіалки будуть радувати вас пишним цвітінням та здоровим виглядом.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не варто тримати вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!