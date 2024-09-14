Обрізка півоній: як підготувати квіти до зимівлі
Осіння обрізка півоній – важливий етап догляду за цими прекрасними квітами. Ця процедура не тільки покращує зовнішній вигляд куща, але й сприяє його здоров’ю та рясному цвітінню наступного року. Давайте розберемося детальніше, коли і як правильно обрізати півонії. Про це пише Уніан.
Чому важливо обрізати півонії восени?
- Профілактика хвороб: На листках півоній часто зимують спори грибків та шкідники. Їхнє видалення значно знижує ризик розвитку захворювань.
- Стимуляція росту: Обрізка сприяє закладці нових квіткових бруньок і активізує ріст молодих пагонів.
- Поліпшення зовнішнього вигляду: Охайний кущ півоній прикрасить будь-який сад.
- Захист від шкідників: У опалому листі можуть зимувати різні шкідники, тому його видалення допоможе зберегти рослину здоровою.
Коли обрізати півонії?
Оптимальний час для обрізки півоній – середина осені, після перших заморозків. Саме в цей період рослина вже переходить у стан спокою, і обрізка не завдасть їй шкоди.
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Як правильно обрізати півонії?
- Трав'янисті півонії: Зрізайте стебла майже під корінь, залишивши пеньки висотою 2-3 см. Робіть це гострим секатором, щоб уникнути пошкодження рослини.
- ІТО-гібриди: Обрізаються так само, як і трав'янисті півонії.
- Деревоподібні півонії: У них обрізають тільки сухі, хворі та пошкоджені гілки. Можна також видалити частину старих гілок для омолодження куща.
Після обрізки:
Для запобігання проникненню інфекції зрізи можна присипати товченим вугіллям або обробити садовим варом. Опале листя та зрізані стебла необхідно спалити або вивезти з ділянки, щоб уникнути поширення хвороб і шкідників. Після обрізки грунт навколо куща мульчують торфом, компостом або перегноєм. Це допоможе зберегти вологу, захистить коріння від морозів і поліпшить структуру ґрунту.
Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі.
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