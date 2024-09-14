Обрізка півоній: як підготувати квіти до зимівлі

Осіння обрізка півоній – важливий етап догляду за цими прекрасними квітами. Ця процедура не тільки покращує зовнішній вигляд куща, але й сприяє його здоров’ю та рясному цвітінню наступного року. Давайте розберемося детальніше, коли і як правильно обрізати півонії. Про це пише Уніан.

Чому важливо обрізати півонії восени?

Профілактика хвороб: На листках півоній часто зимують спори грибків та шкідники. Їхнє видалення значно знижує ризик розвитку захворювань.

На листках півоній часто зимують спори грибків та шкідники. Їхнє видалення значно знижує ризик розвитку захворювань. Стимуляція росту: Обрізка сприяє закладці нових квіткових бруньок і активізує ріст молодих пагонів.

Обрізка сприяє закладці нових квіткових бруньок і активізує ріст молодих пагонів. Поліпшення зовнішнього вигляду: Охайний кущ півоній прикрасить будь-який сад.

Охайний кущ півоній прикрасить будь-який сад. Захист від шкідників: У опалому листі можуть зимувати різні шкідники, тому його видалення допоможе зберегти рослину здоровою.

Коли обрізати півонії?

Оптимальний час для обрізки півоній – середина осені, після перших заморозків. Саме в цей період рослина вже переходить у стан спокою, і обрізка не завдасть їй шкоди.

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Як правильно обрізати півонії?

Трав'янисті півонії: Зрізайте стебла майже під корінь, залишивши пеньки висотою 2-3 см. Робіть це гострим секатором, щоб уникнути пошкодження рослини.

ІТО-гібриди: Обрізаються так само, як і трав'янисті півонії.

Обрізаються так само, як і трав'янисті півонії. Деревоподібні півонії: У них обрізають тільки сухі, хворі та пошкоджені гілки. Можна також видалити частину старих гілок для омолодження куща.

Після обрізки:

Для запобігання проникненню інфекції зрізи можна присипати товченим вугіллям або обробити садовим варом. Опале листя та зрізані стебла необхідно спалити або вивезти з ділянки, щоб уникнути поширення хвороб і шкідників. Після обрізки грунт навколо куща мульчують торфом, компостом або перегноєм. Це допоможе зберегти вологу, захистить коріння від морозів і поліпшить структуру ґрунту.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі.

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