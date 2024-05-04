Як підкреслити та посилити колір червоної помади: лайфхак від візажистів

Кожна жінка прагне досконалого макіяжу, а губи – це його візитна картка. Знайти ідеальний відтінок помади, який підкреслить красу губ та гармонійно доповнить образ – нелегке завдання. Часто доводиться купувати десятки різних кольорів, витрачаючи на це багато часу та грошей.

На щастя, існує неймовірно простий та економний метод, який допоможе вам створити бездоганний макіяж губ з мінімальними витратами. Секретом поділилася відома б'юті-блогерка Олена Рачицька на своїй сторінці в Instagram.

Як змішати тіні та помаду, щоб отримати ідеальний відтінок:

Виберіть базову помаду

Це може бути будь-який колір, який вам подобається, але найкраще підійде нейтральна помада без яскравого підтону.

Підготуйте палетку тіней

Вам знадобляться тіні різних кольорів, щоб ви могли експериментувати та створювати унікальні відтінки.

Нанесіть помаду на губи

Використовуйте пензлик або свої пальці, щоб рівномірно розподілити помаду.

Візьміть невелику кількість тіней на кінчик пальця

Вибирайте тіні, які допоможуть вам нейтралізувати небажані тони помади або додати їй нових відтінків.

Змішайте тіні з помадою на губах

Легкими рухами втирайте тіні в помаду, поки не отримаєте бажаний результат.

При необхідності підфарбуйте куточки губ та чітко окресліть контур

Для цього використовуйте пензлик.

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Порада: Не бійтеся експериментувати!

Змішуйте різні кольори тіней та помади, щоб знайти свій ідеальний відтінок.

Ви можете створити яскраві та незвичайні кольори або підібрати нюдовий відтінок, який ідеально підкреслить вашу природну красу.

Нагадаємо, ми вже писали, якою помадою не варто користуватись після 3 років.

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