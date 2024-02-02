Як почистити замшеве взуття, щоб не пошкодити: корисні поради

Ваше улюблене замшеве взуття втратило первісний вигляд через бруд, мокрий сніг або плями? Не поспішайте його викидати! За допомогою простих інструментів та доступних засобів ви можете легко відновити його красу. Про це пише Nike.

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Ось кілька порад, як почистити замшеве взуття:

Висушіть взуття:

Замша не любить воду, тому перш за все дайте взуттю повністю висохнути.

Промокніть його паперовими рушниками або м'якою тканиною, щоб ввібрати зайву вологу.

Не використовуйте фен, адже гаряче повітря може деформувати замшу.

Підготуйте інструменти:

Вам знадобиться:

Засіб для чищення замші



Білий оцет або спирт (перекис водню, кукурудзяний крохмаль – для певних плям)

Щітка для чищення замші (зубна щітка, тканина з мікрофібри або щітка для взуття з м'якою щетиною)



Гумка для замші або ластик для олівця

Очистіть від бруду:

Вставте взуттєву колодку або набийте взуття папером, щоб воно не втратило форму.

Обережно видаліть бруд та пил з поверхні щіткою для замші або зубною щіткою.

Рухайте щіткою з боку в бік, щоб підняти ворсинки замші.

Видаліть плями:

Використайте гумку для замші або ластик, щоб стерти легкі плями.

Змочіть кут сухої тканини засобом для чищення замші, білим оцтом або спиртом.

Не мочіть взуття, а лише злегка намочіть замшу.

Швидкими рухами з боку в бік обробіть пляму, потім дайте замші висохнути.

За потреби повторіть процедуру.

Додаткові поради:

Для видалення жирних плям присипте їх кукурудзяним крохмалем, залиште на 10-15 хвилин, а потім зчистіть щіткою.

Для нейтралізації запаху зсередини взуття можна використовувати харчову соду.

Після чищення обробіть взуття водовідштовхувальним спреєм для замші.

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Пам'ятайте:

Не тріть замшу занадто сильно, щоб не пошкодити її.

Не використовуйте жорсткі щітки та абразивні засоби.

Не мойте замшеве взуття водою.

Завдяки дбайливому догляду ваше замшеве взуття прослужить вам довго і збереже свій бездоганний вигляд.

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