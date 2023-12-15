Як почистити оселедець за хвилину: господині поділились лайфхаком

Оселедець – це смачна і корисна риба, яку можна використовувати для приготування різних страв. Однак очистити оселедець може бути непросто, особливо якщо ви не знаєте, як це робити правильно.

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Про це пише Смачно Просто та Доступно.

Ось один із найпростіших і найзручніших способів очищення оселедця:

Інгредієнти:

Оселедець

Гострий ніж

Спосіб приготування:

Відріжте голову і розріжте живіт оселедця. Вийміть всі нутрощі. Обмийте оселедця під холодною водою. Вказівним пальцем вийміть реберця та хребет. Спочатку тягніть з одного боку, потім з іншого, таким чином повністю видаліть хребет. Відріжте хвіст. У частині хвоста може залишитися кілька кісточок, які легко дістати. Ножем видаліть чорну плівку та плавці. Тепер обережно пальцями зриваємо шкірку з оселедця. Саме наприкінці найзручніше знімати шкіру.

Поради:

Щоб спростити процес очищення, оселедець можна попередньо заморозити.

Якщо ви хочете зберегти рибу цілою, можна видалити тільки хребет, а реберця залишити.

Щоб оселедець був більш соковитим, перед приготуванням його можна замаринувати в солі, перці та лимонному соку.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам очистити оселедець швидко і легко:

Використовуйте гострий ніж. Це дозволить вам швидко і без зусиль видалити хребет і реберця.

Не бійтеся використовувати силу. Оселедець – це міцна риба, тому вам не потрібно боятися, що ви її порвете.

Якщо ви не можете дістати якусь кісточку, просто відріжте її ножем.

Нагадаємо, ми вже писали, як норвезькі господині чистіть оселедець за лічені хвилини.

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