Як почистити імбир, щоб не зрізати зайве: суперлайфхак

Імбир - це цінний продукт, який має безліч корисних властивостей. Його використовують у кулінарії, косметології та медицині.

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Щоб отримати максимальну користь від імбиру, його потрібно правильно почистити. Про це пише Shuba.

Багато людей вважають, що найкращий спосіб почистити імбир - це використовувати ніж. Однак цей метод має один недолік: він може призвести до того, що частина м'якоті залишиться на шкірці.

Щоб цього уникнути, можна скористатися іншим методом. Для цього вам знадобиться ложка з тонкими краями.

Етапи очищення імбиру ложкою

Розріжте імбир на зручні шматки. Це допоможе вам зручно тримати корінь однією рукою, а іншою - зішкрябувати шкірку. За допомогою ложки акуратно зішкрібайте шкірку з імбиру. Робіть це повільно і обережно, щоб не пошкодити м'якоть. Якщо на імбирі є невеликі випуклості, видаліть їх гострим ножем.

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Як вибрати хороший імбир

Щоб вибрати хороший імбир, звертайте увагу на наступні ознаки:

Шкірка повинна бути світло-сірою, без пошкоджень і плям.

Корінь повинен бути щільним і твердим на дотик.

На імбирі не повинно бути ознак цвілі.

Якщо ви дотримуватиметеся цих порад, ви зможете очистити імбир швидко і акуратно, не втрачаючи цінної м'якоті.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити імбир на підвіконні.

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