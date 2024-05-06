Як відлякати птахів від черешні та малини: простий лайфхак

Безсумнівно, птахи відіграють ключову роль у захисті саду, адже вони ефективно регулюють популяцію шкідливих комах. Проте, іноді ці крилаті створіння можуть завдати шкоди врожаю, не поступаючись іншим шкідникам.

Є чимало методів, які можуть допомогти вберегти плоди від атак птахів. Якщо ж ви шукаєте рішення, яке буде не тільки ефективним, але й гуманним, то цей лайфхак може стати в пригоді. Про нього розповів ТСН.

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Для захисту садових ягід від птахів використовуйте наступний метод. Візьміть кухонну фольгу, яка є у більшості домівок.

Натягніть волосінь чи мотузку між деревами та кущами, на яких ростуть ягоди. Далі, до цієї волосіні або мотузки прикріпіть смуги з фольги, які будуть мерехтіти на сонці.

Вони будуть створювати шум під час вітру та відбивати сонячне світло, що стане сигналом небезпеки для птахів. Це змусить їх уникати наближення до ягід і вони не будуть їх поїдати.

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