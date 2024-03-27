Як відлякати щурів з вашої ділянки: дієві лайфхаки від фермерів

Гризуни, такі як щурі та миші, здатні оселитися не лише у приміщеннях, але й у вашому саду чи на городі. Існують різноманітні методи боротьби з цими шкідниками: від механічних пасток до різних хімічних отрут. Проте, якщо ви прибічник більш гуманних методів, то вам стануть у пригоді природні засоби.

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Так, використання таких рослин, як цибуля, перцева м’ята та лаврове листя, буде ефективним проти шкідників. Розміщення цих рослин у певних місцях допоможе вам позбутися небажаних гостей. За інформацією Express, існують конкретні рекомендації, де саме краще розташувати ці засоби.

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Досвід фермерів показує, що гризуни дуже не люблять сиру цибулю. Щоб відлякати щурів, потрібно покласти нарізану цибулю у їхні нори та засипати землею. Якщо після цього з’являться нові отвори, не хвилюйтеся, це означає, що метод працює, і щури шукають інші шляхи для виходу, щоб уникнути цибулі.

Також було виявлено, що висаджування цієї городньої культури біля їхніх нір теж може бути ефективним методом.

Не менш дієвою є олія перцевої м’яти, яку гризуни також не переносять. Просто змочіть вату в цій олії та помістіть у щурячі нори, замінюючи її кожні три дні.

Якщо ж ці методи не принесуть результату, існує ще один засіб, який може стати фатальним для щурів — це лаврове листя, яке вони будуть їсти, не відчуваючи його запах і гинути.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи, які заставлять гризунів обходили ваш двір стороною.

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