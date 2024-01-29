Як відмити душ та кабіну за допомогою одного чайного пакетика: корисний лайфхак
Власники душових кабін знають, як важко позбутися мильного нальоту, накипу та розводів на склі. Зазвичай доводиться використовувати хімічні засоби, які не завжди безпечні для здоров'я.
Але є один простий і еко-френдлі лайфхак з сайту "Телеграф", який допоможе вам зробити вашу душову кабіну сяючою чистотою. Зелений чай також можна використовувати для чищення інших поверхонь у ванній кімнаті, таких як кахель, раковина, ванна.
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Вам знадобиться:
- Пакетик зеленого чаю
- Вода
- Пульверизатор
- Серветка з мікрофібри або газета
- (За бажанням) Стара зубна щітка
Що робити:
- Заваріть пакетик зеленого чаю і дайте йому охолонути.
- Перелийте остиглий чай в пульверизатор.
- Розпиліть засіб на стінки душової кабіни.
- Круговими рухами потріть скло серветкою з мікрофібри або газетою.
- Для стійких плям можна використовувати стару зубну щітку.
- Ополоснуйте водою (необов'язково).
Чому зелений чай?
Зелений чай багатий на антиоксиданти і хлорофіл, які мають очисні властивості. Він також безпечний для використання на склі та інших поверхнях.
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