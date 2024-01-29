Як відмити душ та кабіну за допомогою одного чайного пакетика: корисний лайфхак

Власники душових кабін знають, як важко позбутися мильного нальоту, накипу та розводів на склі. Зазвичай доводиться використовувати хімічні засоби, які не завжди безпечні для здоров'я.

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Але є один простий і еко-френдлі лайфхак з сайту "Телеграф", який допоможе вам зробити вашу душову кабіну сяючою чистотою. Зелений чай також можна використовувати для чищення інших поверхонь у ванній кімнаті, таких як кахель, раковина, ванна.

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Вам знадобиться:

Пакетик зеленого чаю

Вода

Пульверизатор

Серветка з мікрофібри або газета

(За бажанням) Стара зубна щітка

Що робити:

Заваріть пакетик зеленого чаю і дайте йому охолонути. Перелийте остиглий чай в пульверизатор. Розпиліть засіб на стінки душової кабіни. Круговими рухами потріть скло серветкою з мікрофібри або газетою. Для стійких плям можна використовувати стару зубну щітку. Ополоснуйте водою (необов'язково).

Чому зелений чай?

Зелений чай багатий на антиоксиданти і хлорофіл, які мають очисні властивості. Він також безпечний для використання на склі та інших поверхнях.

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