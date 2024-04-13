Як відрізнити справжній віскі від підробки: експерти дали корисні поради

Пам'ятаєте, як класик захоплювався дружньою бесідою за келихом простого, але смачного віскі? Ми поділимося, як обрати правильний напій та уникнути підробки.

При виборі віскі варто звертати увагу на пляшку, надписи на ній, колір напою. Крім того, пам’ятайте, дешевий віскі не може бути хорошим. Про це пише "Алкомаг".

Як відрізнити справжній віскі від підробки:

Візуальний огляд:

Пляшка:

Форма: Відомі бренди, як правило, використовують унікальну форму пляшки, яку складно скопіювати. Порівняйте пляшку з зображеннями на офіційному сайті виробника.

Відомі бренди, як правило, використовують унікальну форму пляшки, яку складно скопіювати. Порівняйте пляшку з зображеннями на офіційному сайті виробника. Якість: Пляшка має бути з товстого скла без дефектів, а шви - рівними.

Етикетка:

Інформація: На етикетці має бути чітко та читабельно надрукована вся інформація про продукт: назва, виробник, країна походження, міцність, склад, дата розливу.

На етикетці має бути чітко та читабельно надрукована вся інформація про продукт: назва, виробник, країна походження, міцність, склад, дата розливу. Акцизна марка: Наявність акцизної марки обов'язкова для легально продаваного алкоголю.

Пробка:

Матеріал: Пробка має бути з коркового дерева, а не з пластику.

Пробка має бути з коркового дерева, а не з пластику. Логотип: На пробці часто присутній логотип бренду.

Смак і аромат:

Колір: Справжній віскі має багатий колір від світло-золотистого до темно-бурштинового. Неприродно яскравий або мутний колір може бути ознакою підробки.

Аромат: У віскі мають бути присутні нотки солоду, дуба, фруктів, диму, спецій. Підробка може мати спиртовий запах або запах сивушних олій.

Смак: Смак віскі має бути м'яким, збалансованим, без різких спиртових нот. Післясмак має бути довгим і приємним.

Додаткові поради:

Купуйте віскі в перевірених магазинах.

Не ведіться на занадто низькі ціни.

Перед покупкою вивчіть інформацію про обраний вами бренд віскі.

Використовуйте спеціальні мобільні додатки для перевірки акцизних марок.

Як зрозуміти, що віскі зіпсований:

Віскі - міцний алкогольний напій з тривалим терміном зберігання. Проте, деякі фактори можуть призвести до його псування.

Ознаки зіпсованого віскі:

Зміна кольору: Потемніння або знебарвлення віскі може бути ознакою його псування.

Потемніння або знебарвлення віскі може бути ознакою його псування. Помутніння: Помутніння або утворення осаду у віскі свідчить про його непридатність.

Неприємний запах: Згірклий, кислий або спиртовий запах віскі є ознакою його псування.

Згірклий, кислий або спиртовий запах віскі є ознакою його псування. Зміна смаку: Гіркий, кислий або металевий смак віскі свідчить про те, що він зіпсувався.

Фактори, які можуть призвести до псування віскі:

Неправильне зберігання: Віскі слід зберігати в прохолодному, темному місці, подалі від джерел тепла і світла.

Віскі слід зберігати в прохолодному, темному місці, подалі від джерел тепла і світла. Контакт із киснем: Після відкриття пляшки віскі слід щільно закривати, щоб уникнути контакту з киснем.

Після відкриття пляшки віскі слід щільно закривати, щоб уникнути контакту з киснем. Закінчення терміну придатності: У віскі немає офіційного терміну придатності, але з часом його смак може змінюватися.

Яким має бути смак віскі?

Смак віскі залежить від багатьох факторів:

Тип віскі:

Солодовий: фруктовий, квітковий, пряний, димний.

фруктовий, квітковий, пряний, димний. Купажований: більш м'який, збалансований, з нот

Нагадаємо, ми вже писали, як відрізнити брендову річ від підробки.

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