Як освіжити подушки без прання та хімчистки: господині поділились лайфхаком

Чистота постільної білизни є ключем до міцного та здорового сну. Проте подушки, з плином часу, можуть втрачати свій об'єм та білосніжний колір. Іноді прання в пральній машині не є виходом. Та не треба хвилюватися – за допомогою одного простого рецепту ви зможете швидко освіжити подушки без використання пральної машини.

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Про це пише ТСН.

По-перше, потрібно створити спеціальний розчин, для чого вам знадобиться:

5 літрів теплої води;

1 столова ложка соди;

1 склянка оцту;

1 столова ложка шампуню чи рідкого мила.

Ці компоненти утворюють потужний засіб від плям, жовтизни та неприємного запаху.

Опустіть подушку в підготовлений розчин та залиште на 30-40 хвилин. Не забувайте періодично перевертати подушку.

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Після цього лише промийте подушку в чистій воді, обережно відіжміть (не обертаючи), щоб не пошкодити структуру наповнювача.

Покладіть подушку на свіже повітря чи в тепле місце, де немає прямих сонячних променів, і залиште до повного висихання. Регулярно струшуйте, щоб відновити об'єм. Цей метод дозволить вам оновити зовнішній вигляд подушки, позбутися алергенів та пилових кліщів, покращити аромат і, загалом, подовжити термін служби.

Нагадаємо, ми вже писали, як очистити подушку без прання.

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