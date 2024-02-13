Як визначити, чи здоровий кіт за допомогою його носа: корисні поради від ветеринара
Багато власників котів вважають, що мокрий і холодний ніс - це ознака здоров'я, а гарячий і сухий - свідчить про нездужання.
Чи дійсно це так? Давайте розберемося, що кажуть з цього приводу ветеринар Артур Плотнік.
Вологість котячого носа:
- Нормальна: Здоровий кіт може мати як вологий, так і сухий ніс.
- Причини вологості:
- Потові залози, які зволожують і охолоджують шкіру.
- Сльозові канали, що поєднані з носом.
- Вмивання.
- Вживання води.
- Перебування в теплому приміщенні.
- Причини сухості:
- Перебування на сонці.
- Зневоднення.
- Сон.
Коли слід звертатися до ветеринара:
- Надмірна вологість:
- Виділення з носа.
- Нежить.
- Чхання.
- Сльозогінність очей.
- Втома.
- Втрата апетиту.
- Блювота.
- Діарея.
- Сильна спрага або сечовиділення.
- Підвищена температура (більше 39°C).
Що ще потрібно враховувати:
- Зміна вологості носа протягом дня - це нормальне явище.
- Важливо звертати увагу на загальний стан кота, а не лише на ніс.
- При підозрі на нездужання краще перестрахуватися і звернутися до ветеринара.
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Пам'ятайте:
- Ніс кота - не завжди вірний показник його здоров'я.
- Важливий комплексний підхід до оцінки стану тварини.
- При будь-яких сумнівах звертайтеся до ветеринара.
Ось кілька додаткових порад:
- Регулярно оглядайте ніс кота, щоб помітити будь-які зміни.
- Звертайте увагу на колір, консистенцію та запах виділень з носа.
- Слідкуйте за гігієною кота, щоб запобігти інфекціям.
- Не ігноруйте інші симптоми нездужання,такі як чхання, кашель, втрата апетиту,млявість.
Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.
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