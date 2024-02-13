Як визначити, чи здоровий кіт за допомогою його носа: корисні поради від ветеринара

Багато власників котів вважають, що мокрий і холодний ніс - це ознака здоров'я, а гарячий і сухий - свідчить про нездужання.

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Чи дійсно це так? Давайте розберемося, що кажуть з цього приводу ветеринар Артур Плотнік.

Вологість котячого носа:

Нормальна: Здоровий кіт може мати як вологий, так і сухий ніс.

Здоровий кіт може мати як вологий, так і сухий ніс. Причини вологості:

Потові залози, які зволожують і охолоджують шкіру.



Сльозові канали, що поєднані з носом.



Вмивання.



Вживання води.



Перебування в теплому приміщенні.

Причини сухості:

Перебування на сонці.



Зневоднення.



Сон.

Коли слід звертатися до ветеринара:

Надмірна вологість:

Виділення з носа.



Нежить.



Чхання.



Сльозогінність очей.



Втома.



Втрата апетиту.



Блювота.



Діарея.



Сильна спрага або сечовиділення.

Підвищена температура (більше 39°C).

Що ще потрібно враховувати:

Зміна вологості носа протягом дня - це нормальне явище.

Важливо звертати увагу на загальний стан кота, а не лише на ніс.

При підозрі на нездужання краще перестрахуватися і звернутися до ветеринара.

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Пам'ятайте:

Ніс кота - не завжди вірний показник його здоров'я.

Важливий комплексний підхід до оцінки стану тварини.

При будь-яких сумнівах звертайтеся до ветеринара.

Ось кілька додаткових порад:

Регулярно оглядайте ніс кота, щоб помітити будь-які зміни.

Звертайте увагу на колір, консистенцію та запах виділень з носа.

Слідкуйте за гігієною кота, щоб запобігти інфекціям.

Не ігноруйте інші симптоми нездужання,такі як чхання, кашель, втрата апетиту,млявість.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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