Як визначити вологість повітря вдома без спеціальних приладів: прості лайфхаки

Якість повітря впливає на затишок у вашому житлі, особливо взимку, коли опалення може спричинити пересушування або занадто високу вологість. Це може вплинути на ваше здоров'я та зручність перебування в кімнатах.

Відео дня

Якщо в умовах відсутності гігрометра ви хочете визначити рівень вологості, є кілька простих способів, про які повідомляє "Телеграф".

Читайте також: Сім порад, як усунути конденсат на пластикових вікнах

Використання склянки з водою

Наповніть склянку холодною водою та поставте її в холодильник на 3 години. Вийміть склянку та залиште на столі на 10 хвилин. Якщо на стінках склянки не з'явиться конденсат, повітря вдома може бути дуже сухим. Калюжа поруч зі склянкою вказує на високий рівень вологості. Краплі, які повільно стікають, свідчать про нормальний рівень вологості.

Використання ялинової шишки

Покладіть ялинову шишку на стіл та залиште на тиждень. Якщо лусочки шишки повністю розкриються, в квартирі може бути занадто сухе повітря. Якщо зовнішній вигляд шишки не зміниться, рівень вологості є оптимальним. Якщо лусочки стиснуться разом, це може вказувати на високий рівень вологості.

Нагадаємо, що багато людей прагнуть прати одяг при низьких температурах, щоб заощадити воду та електроенергію. Однак експерти попереджають, що це може бути шкідливо для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!