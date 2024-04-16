Як визначити свій тип шкіри: простий тест

Турбота про красу – це не лише про декоративну косметику, а й про правильний догляд за шкірою. І для того, щоб підібрати дійсно ефективні засоби, важливо чітко знати свій тип шкіри.

Дерматологи виділяють 4 основні типи: суха, жирна, комбінована та нормальна. Проте останнім часом все більше фахівців, як, наприклад, зірка-дерматологиня Шерін Ідріс, ставлять під сумнів існування "нормального" типу.

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На щастя, визначити тип шкіри можна самостійно, не вдаючись до складних процедур. Ось простий тест, який займе лише кілька хвилин:

Очистіть обличчя:

Вмийтеся звичним для вас засобом і ретельно висушіть шкіру рушником.

Не наносьте тоніки, креми чи інші доглядові засоби.

Зачекайте 30 хвилин:

Протягом цього часу ваші сальні залози будуть активно виробляти себум – природне шкірне сало.

Проаналізуйте відчуття:

Жирна шкіра: Якщо через 30 хвилин ви відчуваєте жирний блиск по всьому обличчю, без сухості чи стягнутості, то у вас, ймовірно, саме цей тип шкіри.

Комбінована шкіра: Якщо відчуття жирності зосереджено в T-зоні (лоб, ніс, підборіддя), а інші ділянки обличчя здаються нормальними або трохи сухими, то у вас комбінований тип.

Якщо відчуття жирності зосереджено в T-зоні (лоб, ніс, підборіддя), а інші ділянки обличчя здаються нормальними або трохи сухими, то у вас комбінований тип. Суха шкіра: Якщо протягом 30 хвилин ви відчуваєте дискомфорт, стягнутість, лущення, то ваша шкіра потребує інтенсивного зволоження.

Нагадаємо, ми вже писали, що таке дермапланінг.

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