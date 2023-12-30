Як визначити якість сметани: топ-4 дієвих методи

Сметана - це популярний молочний продукт, який використовується в багатьох стравах. Однак на ринку часто зустрічаються підробки, які містять пальмову олію або інші неякісні добавки. Щоб не придбати підробку, необхідно знати, на що звернути увагу при виборі сметани.

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Про це пише Радіотрек.

Читайте склад

Перше, на що слід звернути увагу, це склад. Якщо в складі вказана пальмова олія, то це підробка. Пальмова олія погіршує смак і текстуру сметани, а також є шкідливою для здоров'я.

Оцініть зовнішній вигляд

Натуральна сметана має приємний молочний відтінок і однорідну консистенцію. Підробки можуть бути більш блідими або навіть жовтуватими, а також мати неоднорідну структуру.

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Понюхайте сметану

Справжня сметана має характерний молочний аромат. Якщо запах здається дивним, хімічним або відсутній зовсім, то це підробка.

Перевірте сметану на наявність пальмової олії

Є простий спосіб перевірити сметану на наявність пальмової олії. Для цього потрібно покласти трохи сметани в склянку з водою. Якщо сметана розчиняється або утворює маслянистий шар на поверхні води, то в ній міститься пальмова олія.

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