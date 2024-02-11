Як обкопувати плодові дерева в кінці зими, щоб отримати багатий врожай
Осінь чи весна? Коли ж краще обкопувати дерева? Досвідчені садівники радять робити це двічі на рік. Навесні: після зимових холодів коренева система потребує кисню. Обкопування допоможе їй "ожити" та краще рости. Восени: після опадання листя, коли дерево готується до зими.
Дотримуючись цих порад з сайту prostoway, ви зможете правильно обкопувати дерева і забезпечити їм здоровий ріст, а собі багатий врожай.
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Як правильно обкопувати?
- Візьміть лопату і занурте її в землю наполовину. Не копайте занадто глибоко, щоб не пошкодити коріння.
- Обережно переверніть землю. Це допоможе їй збагатитися киснем.
- За допомогою граблів розрівняйте землю.
- Посійте навколо дерева чорнобривці. Ці квіти не лише красиві, але й захищають дерево від хвороб та шкідників.
- Радіус обкопаного кола має бути не менше 50 см. Досвідчені садівники радять обкопувати дерева на ширину їхньої крони.
- Під час обкопування можна удобрити дерево. Для цього використовуйте перегній з листя або інші добрива.
Пам'ятайте:
- Не обкопуйте дерева під час спеки.
- Не копайте занадто глибоко.
- Не обкопуйте дерева зразу після посадки.
- Не використовуйте свіжий гній для удобрення.
Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.
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