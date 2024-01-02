Як оформити відстрочку від мобілізації по догляду за хворим: пояснення юристів

В Україні діє закон, який дозволяє отримати відстрочку від мобілізації тим, хто здійснює постійний догляд за іншою людиною.

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Для оформлення відстрочки необхідно офіційно оформити догляд за хворою людиною. Відстрочка від мобілізації надається на весь період, поки людина здійснює догляд за хворою людиною. Про це пишуть на сайті legalaid.gov.ua.

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Це можна зробити, якщо людина відноситься до однієї з наступних груп:

Люди з інвалідністю I групи

Діти з інвалідністю

Люди похилого віку з когнітивними порушеннями

Люди з невиліковними захворюваннями, які порушують функції організму так, що стає неможливо самостійно обслуговувати себе

Тяжкохворі діти, яким ще не встановлено інвалідність

Законодавство передбачає можливість оформити професійний догляд за такою людиною, або догляд на непрофесійній основі.

Догляд на непрофесійній основі

Догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати члени сім'ї хворого, які спільно з ним проживають, ведуть спілний побут, мають взаємні права і обов'язки. Проходити спеціальну підготовку для такого непрофесійного догляду не обов'язково.

Як оформити догляд на непрофесійній основі

Щоб оформити догляд на непрофесійній основі, необхідно звернутися в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання хворого, або в місцевий орган соціального захисту населення.

Для оформлення потрібно буде надати такі документи:

Заяву про бажання здійснювати догляд за хворою людиною

Якщо хворий юридично дієздатний, буде потрібна також заява від нього про згоду на такий догляд

Паспорт заявника та особи, яка потребує догляду

Ідентифікаційні коди заявника та пацієнта

Довідки про реєстрацію місця проживання обох

Декларація про доходи та майно заявника, склад сім'ї заявника

Довідка, яка підтверджує, що людині дійсно потрібен постійний догляд через стан здоров'я

Коли можуть відмовити в оформленні непрофесійного догляду

Зазвичай відмова в оформленні відбувається з наступних причин:

Подані документи є недостовірними

Відсутня реальна потреба в догляді

Погані житлові умови того, хто хоче взяти до себе на проживання людину, яка потребує постійного догляду

Якщо при перевірці соціальні служби не підтвердять факт спільного проживання

Відстрочка від мобілізації

Після оформлення догляду на непрофесійній основі, можна звернутися в військкомат за місцем проживання із заявою про отримання відстрочки від мобілізації.

До заяви необхідно буде додати такі документи:

Копію паспорта

Копію ідентифікаційного коду

Копію довідки про оформлення догляду

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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