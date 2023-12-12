Як вдягатись, щоб зимовий одяг не повнив: лайфхаки від дизайнерів

Часто зимовий одяг створює зайвий об’єм. Тому багато жінок одягаються недостатньо тепло задля краси. Щоб виглядати стильно та відчувати себе комфортно взимку, дотримуйтеся кількох порад від Радіотрека.

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Правильне розташування шарів

Поєднуйте шари розумно, використовуючи не один товстий шар, а кілька тонших, які забезпечать тепло без зайвого об'єму. Використовуйте приталені базові речі з теплих матеріалів, таких як термобілизна, щоб зберігати тепло і при цьому підкреслювати фігуру.

Одяг по фігурі

Вибирайте верхній одяг, який відповідає вашій фігурі, надаючи перевагу добре сидячим пальтам та курткам приталеного силуету. Структуровані пальта чудово підкреслять талію, надаючи вам більш привабливий вигляд. Пальто або пуховик із поясом також допоможе виділити лінію талії.

Збалансуйте силует

Важливо збалансувати свій силует, поєднуючи вільні речі з приталеними. Наприклад, якщо ви вибираєте об'ємний светр, поєднуйте його з вузькими брюками або легінсами. Уникайте використання виключно об'ємного та мішкуватого одягу, оскільки це може створити візуальний ефект зайвого об‘єму.

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Монохром

Монохромне вбрання та вертикальні лінії можуть створити вертикальний ефект, роблячи фігуру стрункішою. Додавання різних відтінків та текстур в одній кольоровій гамі дозволить вам збагатити свій образ. Вертикальні лінії, смужки чи довгі кардигани допоможуть створити враження стрункості, уникаючи великих та яскравих горизонтальних візерунків, які можуть візуально збільшити об'єм.

Одяг має добре сидіти

Необхідно також переконатися, що ваш одяг добре сидить. Занадто обтягуючий одяг підкреслить ті області, які ви хотіли б приховати, тоді як речі великого розміру можуть додати непотрібний об'єм. При необхідності підганяйте одяг, щоб він ідеально сідав.

Нагадаємо, ми вже писали, у яких пальто ви будете виглядати розкішно.

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