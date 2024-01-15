Як очистити унітаз сіллю: дієвий лайфхак

Натуральні продукти можуть допомогти нам очистити ванну кімнату або туалет. Висипати сіль в унітаз – відмінна порода для прибирання.

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Так, сіль використовується не тільки для приготування відмінних скрабів для шкіри, приготування їжі, але й для очищення унітазів. Про це пише Sante Plus.

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Можна мати чисту ванну кімнату і туалет, не витрачаючи багато грошей на хімічні засоби. І не дарма, адже натуральні інгредієнти очищають поверхні, не пошкоджуючи їх.

Для очищення унітаза і видалення слідів вапняку та жовтих плям є ідеальним засобом. Насипте в унітаз близько 100 грамів крупної солі і посипте її по краях. Залиште на три години, потім промийте.

Якщо ви залишите сіль на ніч, то це буде більш ефективним. Також ви можете використати харчову соду.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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