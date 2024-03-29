Як очистити скляні форми від нагару: лайфхак з фольгою

Скляні форми для запікання практичні та зручні, але пригорілі соуси та інші продукти можуть стати справжньою проблемою. Звичайні засоби для миття посуду не завжди справляються з таким нагаром, а жорсткі щітки можуть подряпати делікатну скляну поверхню.

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Ось де на допомогу прийде простий лайфхак з фольгою, який допоможе вам без зусиль відчистити будь-який посуд. Про це пише Obozrevatel.

Вам знадобиться:

Невеликий шматок фольги

Тепла вода

Засіб для миття посуду

Інструкція:

Відірвіть шматок фольги і скатайте його в щільну кульку. Намочіть посудину теплою водою і нанесіть на неї краплю засобу для миття посуду. Легкими круговими рухами тріть нагар кулькою з фольги. За потреби замочіть посудину на ніч у теплому мильному розчині, щоб розм'якшити нагар. Вранці повторіть чищення фольгою, додавши трохи більше засобу для посуду.

Важливо:

Не використовуйте цей метод для посуду з антипригарним покриттям, адже фольга може його подряпати.

Для більш стійких плям можна додати до фольги трохи харчової соди або солі.

Не тріть фольгою занадто сильно, щоб не пошкодити посуд.

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Додаткові поради:

Для чищення скла можна використовувати оцет. Змішайте оцет з водою в співвідношенні 1:1 і замочіть посудину на 30 хвилин. Після цього вимийте посуд звичайним способом.

Для видалення запахів з посуду можна використовувати лимонний сік. Натріть посудину скибочкою лимона або додайте лимонний сік у воду для миття посуду.

Нагадаємо, ми вже писали про дієві способи очищення скляних форм.

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