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Як очистити скляні форми від нагару: лайфхак з фольгою

Ціхоцька Марія

Як очистити скляні форми від нагару: лайфхак з фольгою

Скляні форми для запікання практичні та зручні, але пригорілі соуси та інші продукти можуть стати справжньою проблемою. Звичайні засоби для миття посуду не завжди справляються з таким нагаром, а жорсткі щітки можуть подряпати делікатну скляну поверхню.

Ось де на допомогу прийде простий лайфхак з фольгою, який допоможе вам без зусиль відчистити будь-який посуд. Про це пише Obozrevatel.

Вам знадобиться:

  • Невеликий шматок фольги
  • Тепла вода
  • Засіб для миття посуду

Інструкція:

  1. Відірвіть шматок фольги і скатайте його в щільну кульку.
  2. Намочіть посудину теплою водою і нанесіть на неї краплю засобу для миття посуду.
  3. Легкими круговими рухами тріть нагар кулькою з фольги.
  4. За потреби замочіть посудину на ніч у теплому мильному розчині, щоб розм'якшити нагар.
  5. Вранці повторіть чищення фольгою, додавши трохи більше засобу для посуду.

Важливо:

  • Не використовуйте цей метод для посуду з антипригарним покриттям, адже фольга може його подряпати.
  • Для більш стійких плям можна додати до фольги трохи харчової соди або солі.
  • Не тріть фольгою занадто сильно, щоб не пошкодити посуд.

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Додаткові поради:

  • Для чищення скла можна використовувати оцет. Змішайте оцет з водою в співвідношенні 1:1 і замочіть посудину на 30 хвилин. Після цього вимийте посуд звичайним способом.
  • Для видалення запахів з посуду можна використовувати лимонний сік. Натріть посудину скибочкою лимона або додайте лимонний сік у воду для миття посуду.

Нагадаємо, ми вже писали про дієві способи очищення скляних форм.

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