Як очистити подушку без прання: простий лайфхак

Не завжди зміна постільної білизни приносить свіжість у кімнату, і часто причина – природне забруднення подушок. Жовті плями, які можуть з'явитися після сну, часто пов'язані з роботою сальних залоз на нашій шкірі.

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Портал Express пропонує простий і ефективний спосіб позбавитися жовтих плям на подушці без необхідності відправляти їх у хімчистку. Вам знадобляться всього три засоби, які, ймовірно, вже є у вашій кухні.

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Інгредієнти:

Звичайна харчова сода – 3 столові ложки

Розчин перекису водню з аптеки – 1 чашка

Будь-який мийний засіб для посуду – кілька крапель

Інструкції:

Змішайте соду, розчин перекису водню та кілька крапель мийного засобу. Переконайтеся, що сода повністю розчинилася в суміші. Перелийте отриману суміш у пульверизатор.

Перед використанням переконайтеся, що суміш рівномірно розпилюється, і що сода не забиває розпилювач.

Розпиліть отриману суміш на поверхню подушки, особливо в областях з невеликими забрудненнями. Для виражених плям обробіть їх прямо, промочуючи в розчині. Залиште протягом 15-20 хвилин, потім видаліть залишки суміші вологою губкою та дайте подушці висохнути.

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