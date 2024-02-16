Як очистити дно праски: господині дали корисну пораду
Праска – незамінний помічник у побуті, який протягом багатьох років рятує нас від складок на одязі. Проте, з часом на підошві праски може з'являтися нагар, що псує естетику та шкодить тканинам. Існує безліч способів боротьби з цією проблемою, але хімічні засоби не завжди безпечні для здоров'я та довкілля.
Про це пише Телеграф.
Ефективним і екологічним способом очищення праски є використання парацетамолу.
Інструкція:
- Візьміть таблетку парацетамолу пінцетом та акуратно прикладіть до розігрітої підошви праски, увімкненої в режимі відпарювання.
- Завдяки дії тепла парацетамол розчиниться, розм'якшуючи забруднення.
- Після розчинення таблетки протріть підошву праски м'якою тканиною або рушником, видаляючи бруд та залишки парацетамолу.
Читайте також: Контактні лінзи чи окуляри: що краще вибрати
Переваги використання парацетамолу:
- Ефективність: парацетамол розчиняє навіть стійкі забруднення.
- Безпека: на відміну від хімічних засобів,парацетамол не шкодить вашому здоров'ю та довкіллю.
- Доступність: парацетамол є доступним та недорогим препаратом, який можна знайти в будь-якій аптеці.
Важливо:
- Не використовуйте цей метод для прасок з тефлоновим покриттям, адже парацетамол може його пошкодити.
- Не торкайтеся до розігрітої підошви праски руками.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника праски.
Очищення праски за допомогою парацетамолу – це простий, економний та безпечний спосіб, який допоможе вам зберегти праску в ідеальному стані.
Нагадаємо, ми вже писали, що краще праска або відпарювач.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!