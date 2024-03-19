Як очистити нагар з праски за кілька хвилин: лайфхак від господинь

Час невблаганний не лише для людей, а й для побутової техніки. Навіть найсучасніші та високоякісні праски з часом можуть "обростати" неприємним нагаром, який може зіпсувати одяг під час прасування. Проте не варто відразу купувати новий прилад, адже існують ефективні способи очистити підошву праски від небажаних відкладень за допомогою звичайних побутових засобів, які напевно є у вашій оселі.

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Є кілька корисних порад, як позбутися нагару на підошві праски бюджетними способами. Про це пише ТСН.

Харчова сода

Сода є універсальним домашнім засобом, який також може стати у нагоді для очищення праски. Приготуйте пастоподібну суміш з 2 ложок соди та 1 ложки води і нанесіть її на забруднену поверхню підошви. Залиште на кілька хвилин, а потім ретельно протріть паперовим рушником або губкою. За потреби процес можна повторити.

Перекис водню

Змочіть ватний диск або серветку в перекисі водню і ретельно протріть ним підошву праски. Завдяки окислювальним властивостям перекис допоможе розчинити та видалити нагар, який залишиться на серветці. Для кращого результату можна провести очищення кілька разів. Наприкінці обов'язково протріть підошву чистою вологою ганчіркою.

Оцтова кислота

Оцет - ще один ефективний засіб для усунення нагару з праски. Змочіть ватяний диск в оцті і ретельно протріть ним підошву. Для посилення дії можна приготувати розчин з оцту та нашатирного спирту в рівних пропорціях (1:1) і використовувати його для протирання праски за допомогою ватного диска. Бруд почне зникати відразу. Завершіть процедуру, протерши підошву вологою серветкою.

Парафін

Якщо під рукою є парафінова свічка, її також можна використати для очищення праски. Обгорніть її бавовняною тканиною і протріть нагріту поверхню підошви. Краще тримати праску над газетою чи аркушем паперу, адже розтоплений парафін може крапати. Не рекомендується застосовувати цей метод для прасок з отворами для випуску пари, оскільки парафін може потрапити всередину.

Дотримуючись цих нескладних інструкцій та маючи під рукою звичайні побутові засоби, ви зможете легко очистити підошву праски від нагару і продовжити безпечно користуватися улюбленим приладом. Не потрібно витрачати гроші на нову праску чи дорогі спеціалізовані миючі засоби - достатньо розумно скористатися підручними матеріалами, які напевно є у вашій домівці.

Нагадаємо, ми вже писали, що краще - праска чи відпарювач.

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