Як очистити кухонну губку від жиру: дієвий лайфхак

Губки для миття посуду – незамінні помічники на кухні. Вони чудово збивають піну з мийних засобів, витирають посуд, але самі при цьому вбирають багато жиру та бруду.

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Проте з часом губки забруднюються, втрачають форму і стають неприємними на дотик. Та не поспішайте одразу викидати їх - губку можна легко оновити і використовувати ще довго. Разом з "УНІАН" розповімо про два дешеві способи очищення губок, щоб вони слугували довше та допомогли заощадити.

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Як позбутися жиру та бруду з губки для посуду

Для першого способу знадобиться 2 столові ложки звичайної солі. Розчиніть її у 2 склянках окропу та замочіть туди губку на ніч. Вранці ретельно прополощіть кухонну мочалку під проточною водою - і можете продовжувати нею мити посуд.

Для другого способу потрібен відбілювач. Розведіть 1 склянку відбілювача у 4 літрах гарячої води. Занурте губку в отриманий розчин на 10-15 хвилин. Після цього ретельно прополощіть її під проточною водою, поки не піде весь бруд.

Ось такі прості і недорогі хитрощі допоможуть поновити стару забруднену губку та подовжити термін її використання, заощадивши гроші на нову.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати хорошу губку для миття посуду.

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