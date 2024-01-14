Як очистити фарбовані стіни від плям: поради господиням

Іноді трапляються ситуації, коли на стінах з'являються плями чи інші потертості. Тому важливо знати, як легко позбутися їх. Особливо, коли мова йде про фарбовані стіни.

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Про лайфхаки з очищення фарбованих стін розповіло видання Martha stewart. Перш за все, частота чищення стін залежить від конкретної кімнати. Кухні потребують ретельного прибирання щотижня, в той час як для кімнат, де рідко хтось буває, догляд може бути менш регулярним.

Крім цього, на частоту миття стін може впливати їхній колір, а саме білі поверхні потребують частішого очищення. Важливо перевіряти стіни не лише на наявність видимих плям, але й відбитків рук чи дрібних подряпин.

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Як доглядати за стінами, пофарбованими матовою фарбою:

Стіни, пофарбовані матовою фарбою, вимагають особливої уваги. Така фарба чутлива до абразивних засобів для чищення. Рекомендується використовувати суху ганчірку для пилу. При видаленні плям застосовуйте вологу тканину та обережно промокайте проблемні ділянки. Для фарбованих матовою фарбою стін уникайте сильного тертя та дуже вологих ганчірок.

Як доглядати за стінами, пофарбованими глянцевою фарбою:

Стіни, вкриті глянцевою фарбою, можна чистити знежирювальними засобами, такими як рідина для миття посуду. При видаленні бруду використовуйте вологу тканину з водою кімнатної температури та невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду. Після цього протріть все сухою ганчіркою.

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