Як очистити двір після зими: допоможе один фрукт

З приходом весни та потеплінням починається сезон проведення часу на терасі та в саду. Але для цього обов’язково потрібно правильно підготувати садок до весни. Одним з найважливіших і водночас найскладніших завдань є очищення прибудинкової території, де за зиму накопичилося дуже багато бруду.

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Про це пише Телеграф.

Помити плитку біля будинку можна за допомогою покупної хімії. Якщо ви надаєте перевагу використанню натуральних засобів, в очищенні тераси допоможе лимон.

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Як і чим почистити доріжки після зими

Все, що вам потрібно зазвичай є у вас на кухні. Найпростіший засіб — суміш води та лимонного соку. З’єднайте два інгредієнти у пропорції 2:1, де дві частини кислого соку та одна частина води. Вилийте суміш у пульверизатор і рясно розпорошите на доріжки. Зачекайте кілька хвилин і ретельно промийте водою. Лимонна кислота чудово розчинить опади та видалить плями з покриття. Більш складні забруднення можна обробити оцтом. Весною ваш двір сяятиме чистотою.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі у весняний період.

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