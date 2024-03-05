Як очистити аерогриль за 15 хвилин: дієвий лайфхак від господинь

Аерогрилі все частіше з'являються на кухнях завдяки своїй здатності готувати страви з мінімальною кількістю олії, що корисно не лише для здоров'я, але й для гаманця. Проте навіть за такого способу приготування чаша приладу неминуче забруднюється в процесі експлуатації.

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Деякі моделі аерогрилів мають конструктивні особливості, через які їх складно ретельно вимити. Ми поділимось хитрим способом, який допоможе легко очистити важкодоступні місця аерогриля без використання щіток та інших пристосувань. Про це пише Телеграф.

Спосіб легкого очищення аерогриля:

Для миття чаші приладу рекомендують скористатися таблетками для посудомийних машин, які також можна використовувати для різних хатніх справ.

Просто покладіть одну чи кілька таблеток у чашу аерогриля та залийте їх гарячою водою. Дайте засобу подіяти близько 15 хвилин. Після цього злийте воду - ви побачите, як легко відходить бруд навіть із важкодоступних місць.

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Для надійності протріть поверхню губкою з миючим засобом, а потім ретельно сполосніть чашу проточною водою.

Зовнішній корпус приладу витріть вологою ганчіркою. Обов'язково від'єднайте аерогриль від електромережі перед очищенням.

Ніколи не використовуйте для миття аерогриля дротяні мочалки та абразивні засоби, щоб не пошкодити прилад.

Нагадаємо, ми вже писали, як підтримувати чистоту на кухні.

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