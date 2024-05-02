Як дуже просто підняти енергію: ефективні способи

Підняти рівень енергії простіше, ніж Ви думаєте!

Ось декілька ефективних способів, які допоможуть вам почуватися бадьорими та енергійними:

Прогулянки і активний рух на свіжому повітрі. Ніщо не заряджає енергією краще, ніж рух на свіжому повітрі. Вирушайте на природу або просто прогуляйтеся по парку, це, однозначно, додасть бадьорості.

Фототерапія. Виходьте на сонячне світло (до 11-тої та після 16-тої години) або використовуйте спеціальні лампи: це точно допоможе підняти настрій та збільшити рівень енергії.

Раджу Вам проводити більше часу на відкритому повітрі під сонячними променями!

Протизапальнн харчування. Збалансований раціон, багатий свіжими овочами, зеленню, ягодами, фруктами, повноцінними білками та здоровими жирами, забезпечить Ваш організм необхідними поживними речовинами для вироблення енергії.

Вітаміни. Доповніть свій раціон вітамінами, а саме — D, С та групи В, особливо, В12, які сприятимуть виробництву енергії та покращенню настрою.

Контроль вмісту нітратів. Їжа, що містить багато нітратів, може викликати відчуття втоми та дефіцит кисню в організмі. Не захоплюйтеся надмірним споживання консервованої їжі та глибоко переробленого мʼяса (ковбаси, сосиски).

Уникання переїданя. Переїдання може приввести до відчуття важкості та втоми.

Обʼєм порції створюйте за рахунок некрохмалистих та листових овочів. Добре пережовуйте їжу.

Якісно спіть. Гігієна сну (вранці — відкриті штори, лампи денного світла, ввечері — жовте приглушене світло, чай з ромашки, таблетка магнію, провітрена кімната, цілковита темрява в спальні).