Як обрізати сливу, щоб був добрий врожай у наступному році

Осіння обрізка сливи може суттєво збільшити її врожайність, але лише за умови правильного виконання.

Осінній період - ідеальний час для санітарної обрізки фруктових дерев. Приділивши увагу саду зараз, ви отримаєте щедру винагороду у вигляді рясного врожаю навесні. Особливо слива потребує омолодження та видалення зайвих пагонів. Садівники починають обрізати її з четвертого року життя - цей етап є визначальним для майбутньої продуктивності дерева.

УНІАН пропонує поради щодо правильної обрізки сливи без шкоди для саду.

Оптимальний час для осінньої обрізки сливи Обрізку плодових дерев проводять після повного опадання листя, зазвичай з середини вересня до кінця жовтня. Важливо виконувати роботу в суху погоду і завершити її до настання холодів, щоб рани встигли загоїтися до заморозків.

Техніка обрізки сливи восени для підвищення врожайності Для роботи вам знадобляться гострі секатор і садовий ніж.

Перш ніж розпочати обрізку, важливо визначити плодоносні гілки сливи. Їх випадкове видалення може знизити врожайність. На плодоносних гілках бруньки розташовані групами по 3 штуки, тоді як на ростових - поодинці.

Головна мета осінньої обрізки сливи - перенести врожай з надто довгих молодих гілок на бічні та забезпечити доступ сонячного світла до крони. Уникайте роздвоєння на дереві, обрізаючи гілки, що ростуть всередину.

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Дотримуйтесь наступних правил при обрізці молодої сливи:

Формуйте дерево у вигляді конуса - широке внизу і вузьке вгорі.

Молоді однорічні гілки обрізайте до першого плодоносного бічного відростка для кращого освітлення крони.

Першочергово видаляйте гілки, спрямовані до стовбура.

Прибирайте нижні гілки, що ростуть під гострим кутом до стовбура, оскільки вони вважаються аварійними.

Забезпечте відстань щонайменше 5 см між основними гілками, видаляючи молоді відростки, що ростуть занадто близько.

Регулярно оновлюйте гілки у верхній половині дерева, залишаючи молодші частини при роздвоєнні.

На верхівці можна видалити центральний стовбур до першого плодоносного відростка, а верхні гілки значно вкоротити.

Залишайте невеликий пеньок (близько 5 мм) на місці видалених гілок і обробляйте всі рани садовим варом.

Обов'язково видаліть хворі, сухі та відмерлі частини сливи. Після обрізки приберіть з ділянки всі зрізані гілки та опале листя, щоб запобігти зимівлі шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно обрізати дерева та кущі.

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