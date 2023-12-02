Як виявити неякісну каву: простий лайфхак з аркушем паперу

Пошук справжньої та смачної кави може стати справжнім викликом, особливо якщо ви вибираєте вже подрібнені зерна. Часто вони можуть бути домішані горіховою шкаралупою або цикорієм, щоб зекономити кошти. Проте існують прості методи, які дозволять вам виявити підробку без складних аналізів у лабораторіях.

Відео дня

Згідно з інформацією Ukr.Media, ви можете виявити фальсифікат, не витрачаючи час на складні процедури. Простий аркуш чистого паперу може стати вашим помічником.

Читайте також: Цікаві факти про каву, які виявилися міфами

Просто висипте невелику кількість кави на аркуш і детально розгляньте. Якщо ви помітили чужорідні кристали чи підозрілі вкраплення, це може свідчити про те, що продукт є підробкою.

Ще одним способом перевірки є розчинення мелених зерен у склянці холодної води й залишення на десять хвилин. Фальсифікат утворить осад, тоді як натуральний продукт залишиться на поверхні.

За допомогою таких простих методів можна визначити якість кави та уникнути покупки фальсифікованого продукту.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!