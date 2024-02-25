Як обманюють в ТЦК під час оформлення відстрочки: адвокат звертає вашу увагу

Адвокат Роман Сімутін розповів про схему, яку використовують деякі військкомати, щоб обманювати чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації.

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Про це пишуть Патріоти України. Ця стаття не є юридичною консультацією. Якщо ви маєте питання щодо мобілізації, рекомендується звернутися до юриста.

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Схема обману:

Чоловік приходить до ТЦК та СП, щоб оформити відстрочку. Він надає всі необхідні документи та заповнює бланк заяви. У бланку відсутні два важливі пункти: перелік наданих документів та зазначення, що чоловік не відмовляється з'явитися до ТЦК повторно. Чоловікові пропонують два варіанти: Підписати повістку про мобілізацію. Це означає, що він добровільно погоджується на мобілізацію.

Це означає, що він добровільно погоджується на мобілізацію. Відмовитися від повістки і не отримати відстрочку.

Чому це обман?

Чоловіки, які мають право на відстрочку, не зобов'язані підписувати повістку про мобілізацію.

Відсутність двох пунктів у бланку заяви унеможливлює для чоловіка довести свою правоту в майбутньому.

унеможливлює для чоловіка довести свою правоту в майбутньому. Військкомати шантажують чоловіків, кажучи, що якщо вони не підпишуть повістку, то не отримають відстрочку.

Що робити, якщо ви потрапили в цю ситуацію?

Поясніть, що ви не відмовляєтеся з'явитися до ТЦК повторно, але вимагаєте повістку про поновлення облікових даних.

Не підписуйте повістку про мобілізацію.

Зверніться за допомогою до юриста.

Ви маєте право на відстрочку, якщо у вас є законні підстави.

Вас не можуть змусити мобілізуватися, якщо ви не хочете цього.

Не бійтеся захищати свої права.

Додаткові джерела:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Гаряча лінія Міністерства оборони України: 0800 507 028

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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