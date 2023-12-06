Як потрібно повертати посуд, щоб не накликати бідність

Порожній посуд розглядався нашими предками як символ нестачі та бідності. Він втілює в собі не лише побутовий предмет, а й особливий контейнер, який зберігає енергію того, що в ньому було. Наші предки вірили, що порожній посуд втрачає свою силу і може привертати негативну енергію, таку як бідність, голод, хвороби, злидні та нещастя.

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Про це повідомляє Ukr.Media.

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Отже, якщо хтось подарував вам посуд з їжею або подарунком, повертаючи його порожнім, ви, за прикметами, передаєте йому не лише пусту посудину контейнер, але негатив. Заповнивши посуд чимось, ви висловлюєте вдячність та повагу, що сприяє обміну позитивною енергією та підтримує дружбу та співробітництво.

Чим наповнити посуд

Це може бути смачна або корисна їжа, цілющі трави, символи удачі та багатства чи романтичні подарунки, що виражають вашу любов та прихильність.

Нагадаємо, ми вже писали, які прикмети пророкують біду.

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