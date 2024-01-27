Як нейтралізувати неприємний запах після приготування риби: корисні поради для господинь

Смажена риба - це смачна і корисна страва, але її приготування може залишати неприємний запах на кухні, руках, ножах і обробній дошці. Позбутися цього запаху не так просто, але є кілька ефективних способів.

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Вони дієві та не потребують додаткових зусиль. Про них розповість Телеграф.

Лимон

Сік лимона має сильні антисептичні властивості, які допомагають усунути неприємні запахи. Щоб позбутися запаху риби, просто змішайте сік лимона з теплою водою і вимийте руки. Також лимонними часточками можна протерти вимиті обробну дошку та ножі.

Сода

Сода - це універсальний засіб, який можна використовувати для різних цілей, в тому числі для усунення неприємних запахів. Щоб приготувати мийний засіб на основі соди, змішайте її з невеликою кількістю води до отримання пасти. Цією пастою можна мити руки, обробну дошку та ножі.

Кава

Свіжосмалену каву також можна використовувати для усунення неприємних запахів. Просто змішайте її з рідким милом або мийним засобом для посуду. Ця суміш допоможе швидко і ефективно позбутися запаху риби.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам позбутися рибного запаху:

Після приготування риби обов'язково провітріть кухню.

Якщо ви готуєте рибу в духовці, використовуйте фольгу, щоб запах не поширювався по кухні.

Після миття рук, обробної дошки та ножів протріть їх оцтом або спиртом.

Дотримуючись цих порад, ви зможете швидко і легко позбутися неприємного запаху риби.

Нагадаємо,ми вже писали, як визначити, чи риба свіжа.

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