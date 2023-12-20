Як не замерзнути взимку на вулиці: прості поради

Зима – це пора року, коли ризик обмороження особливо високий. Особливо це стосується людей, які часто перебувають на вулиці, наприклад, спортсменів, працівників сфери обслуговування, дітей і людей похилого віку.

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Обмороження – це ушкодження тканин, викликане тривалим впливом холоду. Воно може призвести до втрати чутливості, почервоніння, опухання, а в деяких випадках – навіть до некрозу тканин, пише Телеграф.

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Щоб уникнути обмороження, важливо дотримуватися простих правил безпеки.

Ось кілька порад, які допоможуть вам захиститися від обмороження взимку:

Одягайтеся тепло. Одяг повинен бути вільним, щоб не перешкоджати кровообігу. Краще одягати кілька шарів одягу, ніж один товстий.

Одяг повинен бути вільним, щоб не перешкоджати кровообігу. Краще одягати кілька шарів одягу, ніж один товстий. Не забувайте про головний убір. Голова – це одна з найбільших областей тепловіддачі, тому головний убір дуже важливий.

Голова – це одна з найбільших областей тепловіддачі, тому головний убір дуже важливий. Захищайте обличчя і руки. Носіть шарф, рукавички або рукавиці.

Носіть шарф, рукавички або рукавиці. Не вживайте алкогольні напої. Алкоголь розширює судини, що може призвести до переохолодження організму.

Алкоголь розширює судини, що може призвести до переохолодження організму. Не виходьте на вулицю в мороз без необхідності. Якщо ви все ж таки збираєтеся вийти, не затримуйтесь довго.

Якщо ви все ж таки переохолодилися, важливо негайно вжити заходів, щоб зігрітися. Ось кілька методів швидкого обігріву:

Рухайтесь. Активні рухи допоможуть вам зігрітися.

Активні рухи допоможуть вам зігрітися. Погрійтеся у теплій воді. Постійна температура води повинна бути близько 40 градусів за Цельсієм.

Постійна температура води повинна бути близько 40 градусів за Цельсієм. Випийте гарячий чай або каву. Гарячі напої допоможуть зігріти організм зсередини.

Гарячі напої допоможуть зігріти організм зсередини. Нанесіть на обличчя і руки теплі компреси.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам захиститися від обмороження:

Перед виходом на вулицю перевірте прогноз погоди. Якщо очікується мороз, підготуйтеся до цього заздалегідь.

Якщо очікується мороз, підготуйтеся до цього заздалегідь. Прислухайтеся до свого організму. Якщо ви відчуваєте, що починаєте мерзнути, негайно поверніться в тепле приміщення.

Якщо ви відчуваєте, що починаєте мерзнути, негайно поверніться в тепле приміщення. Якщо ви виявили у себе ознаки обмороження, негайно зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, ми підготували декілька способів, які допоможуть вам зігрітися, якщо в домі немає центрального опалення.

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