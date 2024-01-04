Як не змерзнути взимку: 5 дієвих порад від мешканців Норвегії

Зима - це час, коли температура повітря значно знижується. Це може призвести до переохолодження, яке може бути небезпечним для здоров'я. Щоб не замерзнути взимку, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Відео дня

Про це пише Telegraf.

Тримайте ноги в теплі

Ноги - це найважливіша частина тіла, яка швидко втрачає тепло. Тому важливо тримати їх в теплі, особливо якщо ви плануєте перебувати на вулиці тривалий час.

Ось кілька порад, як тримати ноги в теплі:

Носіть тепле взуття з товстою підошвою.

Одягайте теплі шкарпетки, наприклад, вовняні.

Не надягайте занадто туге взуття, щоб ноги могли дихати.

Носіть одяг з натуральних матеріалів

Натуральні матеріали, такі як шерсть, краще утримують тепло, ніж синтетичні. Тому, вибираючи одяг для зими, віддавайте перевагу натуральним тканинам.

Не перегрівайтеся

Якщо ви перегрієтеся, почнете пітніти, а потім швидко замерзнете. Тому важливо одягатися так, щоб вам було комфортно, але не жарко.

Читайте також: 10 простих способів зігрітися коли в будинку немає опалення

Пийте теплі напої

Теплі напої, такі як чай, кава або гарячий шоколад, допоможуть вам зігрітися.

Займайтеся спортом

Заняття спортом підвищують температуру тіла, що допомагає вам залишатися в теплі.

Грійтеся на сонці

Сонячне світло також допомагає зігрітися. Тому, якщо є можливість, грійтеся на сонці вдень.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти тепло взимку і не захворіти.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися на вулиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!