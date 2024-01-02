Як не вимести щастя з оселі: Названо найпопулярніші прикмети, пов'язані з віником

Віник – це не просто предмет побуту, а й потужний оберіг, який може принести в будинок достаток, удачу і захистити від нечисті.

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Народні прикмети про віник допоможуть вам правильно використовувати цей предмет і залучити в своє життя позитивну енергію, пише РадіоТрек.

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Купувати новий віник потрібно в період зростаючої місяця. Не варто робити це в серпні, оскільки такий віник принесе в будинок неприємності.

Старий віник потрібно викидати подалі від будинку, щоб його не могли використовувати для наведення псування. Не можна викидати старий віник у вікно або спалювати його.

Віник потрібно ставити в куті ручкою догори, щоб нечисть не оселилася в ньому.

Прикмети про віник і гостей

Якщо на підлозі залишився прутик від віника, це означає, що незабаром в будинок прийдуть гості.

Якщо дитина взяла віник і почала ним мести, це також означає, що скоро в будинок прийдуть гості.

Якщо ви хочете, щоб неприємний вам чоловік більше не приходив до вас, підметіть його сліди, коли він піде.

Якщо ви не хочете, щоб гості йшли, не прибирайте після їхнього відходу.

Інші прикмети про віник

В одному будинку не можна використовувати два віника, оскільки це може привести до бідності.

Не можна використовувати віник для покарання, оскільки це може призвести до хвороб або проблем.

Якщо вагітна жінка переступить через віник, який лежить, то пологи будуть важкими.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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