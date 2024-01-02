Як не вимести щастя з оселі: Названо найпопулярніші прикмети, пов'язані з віником
Віник – це не просто предмет побуту, а й потужний оберіг, який може принести в будинок достаток, удачу і захистити від нечисті.
Народні прикмети про віник допоможуть вам правильно використовувати цей предмет і залучити в своє життя позитивну енергію, пише РадіоТрек.
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Купувати новий віник потрібно в період зростаючої місяця. Не варто робити це в серпні, оскільки такий віник принесе в будинок неприємності.
Старий віник потрібно викидати подалі від будинку, щоб його не могли використовувати для наведення псування. Не можна викидати старий віник у вікно або спалювати його.
Віник потрібно ставити в куті ручкою догори, щоб нечисть не оселилася в ньому.
Прикмети про віник і гостей
- Якщо на підлозі залишився прутик від віника, це означає, що незабаром в будинок прийдуть гості.
- Якщо дитина взяла віник і почала ним мести, це також означає, що скоро в будинок прийдуть гості.
- Якщо ви хочете, щоб неприємний вам чоловік більше не приходив до вас, підметіть його сліди, коли він піде.
- Якщо ви не хочете, щоб гості йшли, не прибирайте після їхнього відходу.
Інші прикмети про віник
- В одному будинку не можна використовувати два віника, оскільки це може привести до бідності.
- Не можна використовувати віник для покарання, оскільки це може призвести до хвороб або проблем.
- Якщо вагітна жінка переступить через віник, який лежить, то пологи будуть важкими.
Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.
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