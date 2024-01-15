Як не зірватись, сидячи на дієті: три корисні поради

Новорічні свята вже пройшли, а після них могли лишитись кілька зайвих кілограмів. В такому випадку багато з нас вирішують сідати на дієту. Щоб не зірватися на шкідливу їжу під час схуднення, важливо дотримуватися деяких порад від нутриціологів.

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Не ставте собі занадто зависоких цілей. Екстремальні дієти, які обіцяють швидкий результат, часто призводять до зривів. Краще поступово змінювати свої харчові звички і привчати організм до здорового харчування.

Не забороняйте собі улюблені продукти повністю. Заборонені плоди завжди здаються особливо солодкими. Краще дозволити собі невелику порцію улюбленої страви іноді, ніж повністю відмовлятися від неї.

Не впадайте у стрес через дієту. Якщо ви відчуваєте, що дієта стала для вас тягарем, це може призвести до зривів. Знайдіть спосіб зробити дієту більш комфортною для себе. Наприклад, ви можете знайти рецепти здорових страв, які вам подобаються, або знайти партнерів, які разом з вами дотримуються дієти.

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Якщо ви все ж таки зірвалися, не засмучуйтеся. Зриви – це нормально, щоразу, коли ви відчуваєте, що зірвалися, просто почніть знову з завтрашнього дня. Не впадайте у самозвинувачення, а просто продовжуйте свій шлях до здоров'я.

Нагадаємо, ми вже писали, які дієти радять лікарі та дієтологи.

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