Як натерти тарілки, щоб були як в ресторані: лайфхак

Мити посуд мийними засобами - це витратно і не завжди екологічно. Існує простий і ефективний спосіб миття посуду без хімії, який допоможе вам заощадити гроші і захистити навколишнє середовище.

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Про це пише Shuba.

Для приготування цього засобу вам знадобляться:

500 мл кип'яченої води

1 ст. л. оцту

1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Змішайте оцет і сіль у кип'яченій воді до повного розчинення. Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем.

Як використовувати:

Обробіть невеликою кількістю розчину посуд. Протріть посуд рушником.

Ефект:

Засіб ефективно видаляє жир, бруд і нагар, не залишаючи на посуді хімічних розчинів. Посуд стає чистим до скрипу.

Нагадаємо, ми вже писали, чим відмити жирний посуд без хімії, якщо немає гарячої води.

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