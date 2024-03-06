Як намалювати веснянки без пензлика: лайфхак від модниць

Чимало людей мріють про веснянки. Намалювати їх не так вже й просто, проте можливо, якщо знати правильний спосіб.

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Існує один продукт, який допоможе створити веснянки без зусиль. Розповімо, як намалювати веснянки за допомогою броколі. Цей простий метод не забере багато часу. Про нього розповіли в журналі Cosmopolitan.

Як зробити штучні веснянки

Для цього вам знадобиться невелике суцвіття броколі. Його структура створить натуральний ефект, якого неможливо досягти за допомогою пензликів.

Нанесіть на руку чи палітру бронзер або кремовий скульптор, після чого підберіть його на броколі. Видаліть надлишок бронзера. Легкими постукувальними рухами нанесіть засіб на обличчя.

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Варто зазначити, що не слід набирати багато бронзера чи скульптора. Так ефект буде більш натуральним та природним. Також важливо очищати броколі від косметичного засобу перед нанесенням нового.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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